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Starker Polarwirbel bringt noch mehr Neuschnee

Wetterkarte mit Polarwirbel-Illustration und violett markierten Windrichtungen über der Arktis.
© Facebook
Ein starker Polarwirbel in der Stratosphäre wirbelt die weltweite Wetterlage durcheinander. Für Österreich könnte das im Dezember und Januar viel Neuschnee im Bergland bringen.
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Der Polarwirbel zieht nach einem frühen Warming zunächst über den euro-asiatischen Raum. In 36 Kilometern Höhe wehen über dem amerikanisch-atlantischen Bereich derzeit schwache und eher nordöstliche Winde.

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Gegen Ende November erstarkt der Wirbel wieder deutlich und verlagert sich nach Westen. Dadurch erstreckt sich der Kältepol von Nordamerika über den Atlantik und das Nordmeer bis nach Europa. Vom Atlantik bis zu uns entstehen in 36 Kilometern Höhe wieder kräftige Westwinde.

Ob sich das Geschehen in der Stratosphäre direkt auf das Wetter bei uns in der Troposphäre auswirkt, bleibt abzuwarten. Sollte es zu einer solchen Verbindung kommen, droht ab Dezember eine recht aktive und windige Westwetterlage. Für Österreich bedeutet das vor allem in den Bergen reichlich Regen und Neuschnee.

Bevor sich eine eventuelle positive Nordatlantische Oszillation einstellt, müssen Stratosphäre und Troposphäre erst einmal aufeinander reagieren. Anfang Dezember könnten sich zudem noch verschiedene Wetterlagen abwechseln.

Dann öffnen die heimsichen Skigebiete
  • Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
  • KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
  • Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
  • Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
  • Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
  • Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
  • Stubaital (Tirol): 21. November
  • Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
  • Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
  • Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
  • Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
  • Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
  • Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
  • Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
  • Gerlitzen (Kärnten): 28. November
  • Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
  • Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
  • Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
  • Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
  • Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
  • Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
  • Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
  • Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
  • Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
  • Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
  • Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
  • Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
  • Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
  • Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
  • Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
  • Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
  • Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
  • Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
  • Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
  • Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
  • Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
  • Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
  • Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
  • Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember
  • SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
  • Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
  • Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
  • Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
  • Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
  • See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
  • Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
  • Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
  • Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
  • Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
  • Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
  • Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
  • Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
  • Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
  • Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
  • Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
  • Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
  • Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
  • Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember
  • Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
  • Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
  • Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März

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