Starker Polarwirbel bringt noch mehr Neuschnee

Ein starker Polarwirbel in der Stratosphäre wirbelt die weltweite Wetterlage durcheinander. Für Österreich könnte das im Dezember und Januar viel Neuschnee im Bergland bringen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Polarwirbel zieht nach einem frühen Warming zunächst über den euro-asiatischen Raum. In 36 Kilometern Höhe wehen über dem amerikanisch-atlantischen Bereich derzeit schwache und eher nordöstliche Winde.

Gegen Ende November erstarkt der Wirbel wieder deutlich und verlagert sich nach Westen. Dadurch erstreckt sich der Kältepol von Nordamerika über den Atlantik und das Nordmeer bis nach Europa. Vom Atlantik bis zu uns entstehen in 36 Kilometern Höhe wieder kräftige Westwinde.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ob sich das Geschehen in der Stratosphäre direkt auf das Wetter bei uns in der Troposphäre auswirkt, bleibt abzuwarten. Sollte es zu einer solchen Verbindung kommen, droht ab Dezember eine recht aktive und windige Westwetterlage. Für Österreich bedeutet das vor allem in den Bergen reichlich Regen und Neuschnee.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Bevor sich eine eventuelle positive Nordatlantische Oszillation einstellt, müssen Stratosphäre und Troposphäre erst einmal aufeinander reagieren. Anfang Dezember könnten sich zudem noch verschiedene Wetterlagen abwechseln.