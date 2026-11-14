"Unbesteigbar!" Bergretter warnen vor Alpen-Gipfeln

Immer mehr Wanderer geraten in den Alpen in Bergnot. Die Salzburger Bergrettung zieht nun eine klare Grenze.

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Mit deutlichen Worten hat der Landesleiter der Salzburger Bergrettung, Richard Feichram, in der Radiosendung "Mittagszeit" auf Radio Salzburg vor falschen Annahmen gewarnt. Angesichts von Erosion, Felsinstabilitäten, zunehmendem Steinschlag und unberechenbaren Wetterstürzen stoßen professionelle Retter im Hochgebirge immer öfter an ihre Grenzen.

Klimawandel verändert alpine Wege

"Wir tun eh, was wir können, und wir gehen oft auch über die Grenzen", stellte Feichram im ORF klar. "Aber es wird irgendwann einmal so sein, dass auch wir sagen: Nein, der hat Pech gehabt. Es ist kein Flugwetter – wir gehen da nicht rauf!" Wer sich im extremen Gelände bewege, müsse begreifen, dass bei schlechter Witterung im Ernstfall schlicht niemand helfen könne. Als Auslöser für die Debatte dienten schwierige Einsätze im vereisten Birgkar am Hochkönigmassiv. Viele Routen im Gasteinertal (Pongau) seien im Sommer kaum noch sicher gangbar und würden künftig zu reinen Winterbergen.

Leichtsinn im alpinen Gelände

Dass Retter an ihre Grenzen gebracht werden, liegt jedoch nicht allein am veränderten Hochgebirge. Fachleute beobachten eine zunehmende Diskrepanz zwischen sinkender Selbsteinschätzung und einer hohen Anspruchshaltung. Videos in sozialen Medien verleiten unerfahrene Wanderer zu Routen, die sie überfordern. Im Allgäu betrifft mittlerweile jeder sechste Einsatz sogenannte "Blockierte" – unverletzte Personen, die weder vor noch zurück können. In extremen Fällen wurden Wanderer im Tiefschnee sogar mit aufgeschnittenen Turnschuhen angetroffen.

Rechtliche Grenzen der Retter

Auch in den bayerischen Alpen zeigt sich ein ähnliches Bild mit jährlich rund 12.000 bis 14.000 Einsätzen. Rechtlich gilt in Deutschland zudem ein klarer Grundsatz: Es gibt keinen Anspruch auf eine vorbehaltlose Bergrettung unter Selbstgefährdung der Helfer. Einsatzleiter sind nach dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz (BayRDG) verpflichtet, Einsatzkräfte vor einer konkreten Lebensgefahr zu bewahren, weshalb Rettungsversuche bei schwerem Unwetter abgebrochen werden müssen.

Wer leichtsinnig in Not gerät, riskiert zudem erhebliche Kosten. In Österreich übernehmen die gesetzlichen Gebietskrankenkassen grundsätzlich keine Bergungs- und Transportkosten bei Freizeitunfällen im alpinen Gelände.