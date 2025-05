Kanye West schockt mit verstörendem Live-Stream

Der Rapper Kanye West hat sich während eines manischen Wutanfalls über seine Ex-Frau Kim Kardashian und den laufenden Sorgerechtsstreit als schwul geoutet.

Der 47-Jährige, der ein komplett schwarzes Outfit und eine Gesichtsmaske trug, sprach darüber, dass er seine vier Kinder, die er mit der 44-jährigen Kardashian teilt, nicht sieht. Als er seine zweiminütige Tirade beendete, sagte er: "Ich habe kein motherf****** Erbe n****, warum zum Teufel denkst du, dass ich ausraste."

Verwirrung über Äußerung

Dann schien er zu sagen: "Ich bin schwul. [...] Ich bin für mein Erbe verantwortlich und ich bin schwul. Ich bin für mein Vermächtnis verantwortlich". Die Nutzer der sozialen Medien haben darüber diskutiert, ob er tatsächlich „Ich bin schwul“ gesagt hat, oder ob er von sich selbst in der dritten Person gesprochen und „Ich bin Ye“ wiederholt hat.

Erst letzte Woche hatte er auf seinem X-Account gepostet, dass er und sein männlicher Cousin eine inzestuöse Beziehung haben. Während er einen neuen Song mit dem Titel "COUSINS" ankündigte, sagte er: "Dieser Song heißt COUSINS und handelt von meinem Cousin, der lebenslänglich im Gefängnis sitzt, weil er eine schwangere Frau umgebracht hat, ein paar Jahre nachdem ich ihm gesagt habe, dass wir uns nicht mehr "zusammen schmutzige Magazine anschauen" würden."

Nach einer Reihe von Posts teilte er dann das Regenbogen-Emoji mit X und schrieb: „Das ist mein neues Logo“, bevor er hinzufügte, dass er eigentlich nicht schwul sei.

Neuer Nazi-Skandal

In einem anderen Livestream wurde sein kommendes Album präsentiert. Eines der Lieder heißt sogar "H*** H*****". Schon im Februar sorgte Kanye West mit mehreren schockierenden Statements für einen weiteren Skandal.

Streit um seine Kinder

In seinem letzten Statement sagte West außerdem: "Ich werde diese Kinder holen, Bruder. Ich spreche mit den Anwälten - es kommt der Punkt, an dem ich nicht den Verstand verliere, an dem ich mich daran gewöhnen muss, meine Kinder nicht zu sehen." Der Stronger-Künstler fügte hinzu: "[DJ] Akademiks hat mir die Batterie in den Rücken gesteckt, Bruder - weil ich alleine am Flughafen war ... Ich werde diese Kinder holen, Mann!"

Nach seinen Äußerungen wurde er schnell von Twitch verbannt, und sein Kanal wurde 10 Minuten nach Beginn des Streamings abgeschaltet.