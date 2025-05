× Ed Sheeran öffnet für neuen Hit sein altes Handy: „Wie eine Zeitkapsel!“

Fotos vom 1. Date, halbnackte Selfies und wilde Party-Videos. Für seinen neuen Hit „Old Phone“ dreht Ed Sheeran nach 10 Jahren wieder sein altes Handy auf.

„Eine direkte Reaktion auf die dunkelste Periode meines Lebens" so beschreibt Ed Sheeran sein neues, für 12. September erwartetes Album „Play“. „"Es ist eine echte Achterbahn der Emotionen von Anfang bis Ende, sie beinhaltet alles, was ich an Musik liebe und den Spaß daran, aber auch wo ich im Leben als Mensch, Partner, Vater bin." 13 Songs hat Sheeran dafür aufgenommen, auch den von persischer Musik inspirierten Hit "Azizam“ und die brandneue Single „Old Phone“, für die er nun auch den Instagram-Account teddysoldphone enthüllte, der sein früheres Leben dokumentiert.

© Annie Leibowitz/Warner Music ×

© Warner Music

Damit liefert der Pop-Pumuckel Bilder, Notizen, Videos und Emails, die er auf einem alten Handy aus dem Jahr 2015 wiedergefunden hatte. Sheeran, der ja seit 10 Jahren ohne Smartphon lebt, hatte es aufgrund eines Gerichtsprozesses wieder eingeschaltet. „Es fühlte sich an wie eine Zeitkapsel. Ich weinte bei Nachrichten an Freunde, die jetzt tot sind, mit denen ich nicht wieder sprechen werde. Ich habe alte Fotos von mir mit Leuten gefunden, denen ich damals so nahestand, aber mittlerweile den Kontakt verloren habe. Die ganze Erfahrung war so eine emotionale Reise."



Auf dem neuen Account postete Sheeran u.a. süße Bilder von den ersten Dates mit seiner heutigen Ehefrau, halbnackte Selfies vor dem Spiegel mit neuen Tattoos, Lyrics aus der Notizapp und Videos von wilden Partynächten. „Ich habe mich durch Nachrichten und Gespräche mit Leuten gescrollt, die nicht mehr da sind. Ich weinte bei Nachrichten an Freunde, die jetzt tot sind, mit denen ich nicht wieder sprechen werde. Ich habe alte Fotos von mir mit Leuten gefunden, denen ich damals so nahestand, aber mittlerweile den Kontakt verloren habe.“

Die Idee hat sich zudem zur Kampagne ausgeweitet: Sheeran ruft seine Fans dazu auf, ebenfalls Bilder und Videos ihrer alten Smartphones mit seinem Lied zu posten: "Ich will pure Nostalgie sehen", so Sheeran, der die neue CD zwischen 11. und 13. Juli mit gleich drei Heimspielen im Portman Road Stadion seines Herzensvereins Ipswich präsentieren will.