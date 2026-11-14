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Tier verendete

Schwer verletzt: Pferd stürzte im Mühlviertel auf 43-Jährige

Anton Petricevic
von
Braunes Pferd mit Halfter schaut neugierig in die Kamera, im Hintergrund ein Zaun und Bäume.
© Getty Images
Ein Pferd ist am Freitagabend im Bezirk Perg auf seine 43-jährige Besitzerin gestürzt.
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Die Frau wurde dabei schwer verletzt, das Tier verendete noch an Ort und Stelle. Die elfjährige Tochter der Verletzten handelte vorbildlich: Sie setzte die Rettungskette in Gang, berichtete die Polizei. Die 43-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen.

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Mutter und Tochter hatten die Pferde im Stall versorgen wollen. Plötzlich stürzte eines der Tiere auf die Frau. Als es noch einmal aufstand, gelang es der 43-Jährigen, sich zu befreien. Dann stürzte das Ross neuerlich und verendete. Unklar ist, ob es bereits zuvor gesundheitliche Probleme hatte oder ob der Sturz auf einen Unfall zurückzuführen war.

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