Schwer verletzt: Pferd stürzte im Mühlviertel auf 43-Jährige

Ein Pferd ist am Freitagabend im Bezirk Perg auf seine 43-jährige Besitzerin gestürzt.

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Die Frau wurde dabei schwer verletzt, das Tier verendete noch an Ort und Stelle. Die elfjährige Tochter der Verletzten handelte vorbildlich: Sie setzte die Rettungskette in Gang, berichtete die Polizei. Die 43-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Linzer Unfallkrankenhaus geflogen.

Mutter und Tochter hatten die Pferde im Stall versorgen wollen. Plötzlich stürzte eines der Tiere auf die Frau. Als es noch einmal aufstand, gelang es der 43-Jährigen, sich zu befreien. Dann stürzte das Ross neuerlich und verendete. Unklar ist, ob es bereits zuvor gesundheitliche Probleme hatte oder ob der Sturz auf einen Unfall zurückzuführen war.