Brennendes Fett spritzt ins Gesicht: 24-Jährige schwer verletzt

Eine 24-Jährige hat am Freitagnachmittag bei einer Fettexplosion in ihrer Küche in Wiener Neustadt schwere Verbrennungen erlitten.

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Die Frau hatte versucht brennendes Speisefett mit Wasser zu löschen, berichtete die Feuerwehr. Dadurch spritzte das Fett bis an die Küchendecke und traf die Frau im Gesicht.

Die Frau wurde vom Notarzt vorsorglich in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Spital abtransportiert.

Die Feuerwehr, die wegen des zwischenzeitlich bereits erloschenen Brandes nicht mehr einschreiten musste, appellierte in ihrer Mitteilung, brennendes Fett niemals mit Wasser zu löschen.

Bereits eine geringe Menge könne eine heftige Fettexplosion auslösen und zu schwersten Verletzungen führen. Die Flammen sollten besser mit einem passenden Deckel auf der Pfanne erstickt werden.