Millionen-Schatz vergraben: Ermittlungen gegen Orban-Minister

Die in Ungarn neu geschaffene Antikorruptionsbehörde NVVH hat bei Ermittlungen gegen einen Ex-Minister der Regierung des früheren Premier Viktor Orban (2010-26) verstecktes Bargeld in Millionenhöhe entdeckt.

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Im Zuge des Strafverfahrens gegen Miklos Sesztak seien Durchsuchungen an mehreren Orten durchgeführt worden, erklärte die NVVH am Freitag. Dabei hätten die Ermittler große Mengen an Bargeld unterschiedlicher Währungen im Wert von insgesamt 17,7 Millionen Euro gefunden.

Das Geld entdeckten sie "vergraben in Wäldern, versteckt in landwirtschaftlichen Gebäuden, Lagerhallen und Wohnimmobilien sowie in hochwertigen Tresoren an abgelegenen Orten". Es sei nun auf ein Konto der ungarischen Staatskasse eingezahlt worden, teilte die Behörde weiter mit. Sesztak hatte zwischen 2014 und 2018 den Posten als Minister für nationale Entwicklung inne. Er soll beim Kauf gebrauchter Busse zu überhöhten Preisen durch staatliche Verkehrsunternehmen Schmiergelder angenommen haben.

Politische und strafrechtliche Aufarbeitung der Orban-Jahre

Orbans pro-europäischer Nachfolger Peter Magyar bezeichnete den Geldfund als Wendepunkt. "Dies markiert offiziell das Ende der Fidesz-KDNP-Mafia", erklärte er in Anspielung auf Orbans ehemalige Regierungskoalition. Magyars Tisza-Partei hatte die Parlamentswahl im April klar gewonnen und Orban, der Ungarn schwere Defizite in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Medienfreiheit führt, nach 16 Jahren an der Macht abgelöst.

Nach seinem Amtsantritt kündigte Magyar Ermittlungen wegen Korruption und Machtmissbrauchs unter der Führung Orbans an und rief die Antikorruptionsbehörde NVVH ins Leben. Drei ehemalige Minister wurden seither festgenommen, unter ihnen der frühere Wirtschaftsminister und Ex-Zentralbankchef György Matolcsy, der als Orbans "rechte Hand" galt.