Hundertjähriger Kalender: Schnee-Chaos und Eis-Finale

Der Hundertjährige Kalender liefert für den Winter 2026 eine Prognose voller Extreme. Auf einen tief verschneiten Dezemberstart soll ausgerechnet zu Weihnachten Regen folgen – bevor Silvester eisig wird.

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Wer sich schon auf einen verschneiten Winter freut, erlebt beim Blick in den über 350 Jahre alten Bauernkalender ein Wechselbad der Gefühle. Auch in vielen Familien in Österreich sorgt das traditionelle Werk jedes Jahr für Gesprächsstoff. Für die kommenden Wochen zeichnet die Vorhersage ein Bild in drei Phasen: erst massiver Wintereinbruch, dann eine Enttäuschung an den Feiertagen und schließlich ein frostiger Jahreswechsel.

Wintereinbruch gleich zum Dezemberstart

Laut den Aufzeichnungen meldet sich der Winter bereits am Dienstag, 1. Dezember, mit voller Wucht zurück. Es soll stark auf den noch nassen und aufgeweichten Boden schneien. Unmittelbar darauf folgen stürmische Tage mit viel Wind, ehe rund um Samstag, 5. Dezember, die nächste Schneewelle erwartet wird. Im Anschluss soll sich eine längere Frostphase festsetzen. Das würde klirrend kalte Nächte, Eisblumen am Fenster und tief verschneite Adventmärkte bedeuten. Wer noch mit Sommerreifen fährt, sollte sein Auto daher spätestens Ende November in der Werkstatt umrüsten lassen.

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Regenwetter statt weißer Weihnachten

Kurz vor den Feiertagen soll sich das Blatt jedoch komplett wenden. Für den Zeitraum von Sonntag, 20. Dezember, bis Montag, 28. Dezember, kündigt der Kalender Regen statt Schnee an. Während es in höheren Lagen weiß bleibt, drohen im Flachland nasse und trübe Tage – genau über Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage. Bemerkenswert ist dabei die Parallele zu einem realen Wetterphänomen: Das bekannte Weihnachtstauwetter tritt in Deutschland statistisch gesehen in rund zwei von drei Jahren auf, weil milde Luft vom Atlantik den Frost verdrängt.

Auch klassische Bauernregeln bieten Anhaltspunkte für den Winterverlauf. Für den Martinstag heißt es etwa: "Martini im Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein." Zum Barbaratag am Freitag, 4. Dezember, lautet der Spruch: "Barbara im Klee, Weihnachten im Schnee." Sollte das Tauwetter tatsächlich eintreffen, greift für viele die bekannte Regel: "Grüne Weihnachten, weiße Ostern" – was auf einen späten Wintereinbruch im Frühjahr hindeuten würde.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Eisiges Finale zum Jahreswechsel

Zum Ende des Jahres soll der Winter laut Kalender wieder voll zuschlagen. Von Dienstag, 29. Dezember, bis Donnerstag, 31. Dezember, sind erneut kräftige Schneefälle angekündigt, gefolgt von strenger Kälte und Schneegestöber zu Silvester. Dazu passt ein Blick auf die aktuelle Großwetterlage: Im Pazifik entsteht derzeit ein besonders starker El Niño. In der Vergangenheit führten solche Ereignisse in Mitteleuropa oft zu einem milden Frühwinter, während die große Kälte erst im Jänner und Februar folgte – besonders dann, wenn der Polarwirbel instabil wird und arktische Luft nach Süden vordringt.

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Wie verlässlich die Prognose ist

Aus meteorologischer Sicht handelt es sich beim Hundertjährigen Kalender allerdings um keine wissenschaftliche Vorhersage. Das Werk basiert auf den Notizen eines fränkischen Abts aus dem 17. Jahrhundert, der das Wetter über nur wenige Jahre beobachtete, bevor seine Aufzeichnungen später zu einem ewigen Kalender umfunktioniert wurden. Die Trefferquote liegt kaum über dem reinen Zufall. Verlässliche Berechnungen der Wettermodelle für die Weihnachtstage sind erst ab Mitte Dezember möglich. Bis dahin bleibt offen, ob sich der Winter tatsächlich so wechselhaft zeigt.