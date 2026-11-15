Mietlager aufgebrochen: Polizei jagt dreiste Diebe

Zwei Mietlagerräume in Wien-Ottakring ausgeräumt. Jetzt öffentliche Fahndung mit Bildern aus Überwachungskameras.

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Drei Personen stehen in dringendem Verdacht, am 12. Juli 2026 in zumindest zwei Mietlagerräume in Wien-Ottakring eingebrochen und aus diesen zahlreiche hochpreisige Uhren und Schmuckstücke gestohlen zu haben.

Überwachungsvideo zweigt zwei der drei Verdächtigen. © Polizei Wien

400.000 Euro Gesamtschaden

Der entstandene Gesamtschaden beträgt über 400.000 Euro. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, übernahm die Ermittlungen. Im Zuge der Ermittlungen konnten Lichtbilder der drei mutmaßlichen Täter über die Videoüberwachungsanlage der Lagerraumanbieters gesichert werden.

Darauf zu sehen sind ein jüngerer Mann mit dunklen Haaren und auffallendem Bauch sowie zwei etwas ältere Männer - letzere sehen sich so ähnlich, dass sie verwandt sein könnten. Zum Tatort kamen sie entspannt in kurzen Hosen, T-Shirts und Badeschlapfen.

Polizei bittet um Hinweise

Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Au ßenstelle West unter der Telefonnummer 01-31310-25600 erbeten.