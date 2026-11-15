ÖSV-Ausfallorgie: Schlechtester Slalom seit 20 Jahren

Acht Österreicher am Start, vier Ausfälle im Finale und nur neun Weltcuppunkte. Nach dem historischen Debakel spricht ÖSV-Alpinchef Pfeifer Kritik.

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Was für ein Fehlstart für Österreichs Slalom-Herren! Beim Weltcup-Auftakt in Levi schlitterte das ÖSV-Team am Sonntag in ein historisches Debakel. Von acht gestarteten Österreichern schafften fünf den Sprung ins Finale, dort folgte die große Ausfallorgie. Gleich vier Läufer flogen raus, einzig Johannes Strolz brachte seine Fahrt ins Ziel. Die magere Ausbeute: Platz 22 und gerade einmal neun Weltcuppunkte. Es war das schlechteste österreichische Herren-Slalom-Ergebnis seit Alta Badia 2006.

Im ORF-Interview fand ÖSV-Alpinchef Marko Pfeifer deutliche Worte für den Auftritt seiner Mannschaft. Vor allem mit der Leistung der etablierten Fahrer im ersten Durchgang war er alles andere als zufrieden.

Pfeifer kritisiert: »Ein bisschen zu brav«

"Der Rest der Mannschaft war im ersten Durchgang aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig. Da hätte man schon mehr erwartet", kritisierte Pfeifer. Besonders die fehlende Entschlossenheit störte ihn: "Das war ein bisschen zu brav, die Schwünge zu lang."

Die Zahlen geben ihm recht. Michael Matt verlor als 17. bereits 1,61 Sekunden auf den späteren Sieger Lucas Pinheiro Braathen. Olympia-Medaillengewinner Fabio Gstrein lag als 24. sogar 1,84 Sekunden zurück. Johannes Strolz qualifizierte sich als 26. (+1,89), Simon Rueland rettete sich mit zwei Sekunden Rückstand als 30. gerade noch ins Finale.

Für Adrian Pertl (38.), Dominik Raschner (42.) und Weltcup-Debütant Oscar Heine (47.) war bereits nach dem ersten Lauf Schluss. Keiner der drei schied aus, alle waren schlicht zu langsam für die besten 30.

ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer übt Kritik. © GEPA pictures/ Mathias Mandl

Vier Ausfälle und nur neun Weltcuppunkte

Im Finale wurde aus dem schwachen Auftakt ein regelrechtes Debakel. Rueland, Gstrein und Matt schieden aus. Strolz rettete als einziger Österreicher das Ziel und belegte mit 3,33 Sekunden Rückstand den 22. Platz.

Damit holte Österreich beim ersten Herren-Slalom des Winters nur neun Weltcuppunkte. Zum Vergleich: Sieger Braathen kassierte für Brasilien allein 100 Zähler. Frankreich sammelte im Slalom insgesamt 131 Punkte, die Schweiz 97.

Besonders bitter: Von den insgesamt sieben Ausfällen im zweiten Durchgang gingen gleich vier auf das Konto der Österreicher. Das entspricht mehr als der Hälfte aller ausgeschiedenen Finalisten.

ÖSV-Boss lässt Trainings-Ausrede nicht gelten

Dass die speziellen Bedingungen in Levi schuld am schwachen Abschneiden waren, wollte Pfeifer nicht gelten lassen. Die Mannschaft habe sich unter anderem in St. Moritz auf vergleichbare Verhältnisse vorbereitet.

"Also da können wir uns nichts vorwerfen", stellte der ÖSV-Alpinchef klar. Die Trainingsvoraussetzungen seien erfüllt worden.

Vielmehr vermisste er bei seinen Läufern vom Start weg den nötigen Angriff. "Da war mir zu wenig Dynamik dahinter", sagte Pfeifer. Im zweiten Durchgang sei die Reaktion zwar besser gewesen, doch die vielen Ausfälle hätten letztlich jede Aufholjagd zunichtegemacht.

Pfeifer warnt vor Panik vor Gurgl

Trotz des historischen Tiefschlags will Pfeifer vor dem Heimslalom in Gurgl keine Unruhe aufkommen lassen.

"Das Schlimmste wäre jetzt, ein bisschen Unruhe zu verbreiten oder nervös zu werden", warnte er. An der Arbeit der Trainer und Athleten zweifelt er nicht. Vielmehr gelte es, die Fehler aufzuarbeiten und beim nächsten Rennen entschlossener aufzutreten.

Dass Manuel Feller und Marco Schwarz derzeit im Slalom fehlen, erschwert die Situation zusätzlich. Pfeifer bezeichnete Feller als "Einser-Pilot", betonte aber gleichzeitig, dass der ÖSV neue Spitzenfahrer entwickeln müsse.

Dann platzt auch noch Sturms Podest-Traum

Dabei hatte es lange so ausgesehen, als könnte ausgerechnet Joshua Sturm den verkorksten Saisonauftakt noch retten. Der 25-jährige Tiroler war im ersten Durchgang mit Startnummer 27 sensationell auf Rang drei gerast. Nur 0,84 Sekunden fehlten auf Braathen, selbst Slalom-Weltcupsieger Atle Lie McGrath lag eine Hundertstelsekunde hinter ihm.

Auch im Finale war Sturm zunächst auf Kurs. Bei der zweiten Zwischenzeit lag er in der kombinierten Wertung weiterhin auf Rang drei. Doch dann folgte der nächste ÖSV-Ausfall. Sturm brachte seine Fahrt nicht ins Ziel, der Traum vom ersten Weltcup-Podest platzte.

Ausgerechnet der einzige Österreicher, der mit der Weltspitze mithalten konnte, ging damit ebenfalls leer aus.

Pfeifer nahm dennoch etwas Positives mit: "Er hat sich weiterentwickelt über den Sommer." Mit Sturm habe Österreich einen Fahrer, dem er sowohl im Slalom als auch im Riesentorlauf Spitzenleistungen zutraue. Ein Podestplatz sei aus seiner Sicht nur eine Frage der Zeit.