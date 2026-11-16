Couragierte Passanten stoppten Suff-Lenker

Zwei junge Fahrer stellten sich dem Pkw-Lenker mit ihrem Fahrzeug in den Weg.

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Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagnachmittag auf der B1 in Wels ab: Ein offenbar schwer betrunkener Autofahrer gefährdete mit seiner Fahrt andere Verkehrsteilnehmer. Drei couragierte Männer griffen ein und verhinderten Schlimmeres.

Auto blockiert – Lenker herausgezogen

Gegen 17.30 Uhr war ein 41-jähriger Ungar stadteinwärts unterwegs. Sein Wagen schlängelte sich über die Fahrbahn, mehrfach ging sogar der Motor aus. Zwei 18-Jährige reagierten geistesgegenwärtig und versperrten dem Mann mit ihrem Auto den Weg. Ein 23-jähriger Welser eilte zu Hilfe und zog den Lenker aus seinem Fahrzeug.

Führerschein längst entzogen

Bei der anschließenden Kontrolle wurde das Ausmaß deutlich: Der Alkotest ergab satte 1,72 Promille. Besonders brisant: Einen Führerschein konnten die Polizisten gar nicht abnehmen. Der Mann hatte seine Lenkberechtigung laut eigenen Angaben bereits in Ungarn wegen Alkoholdelikten verloren.

Die Beamten untersagten dem 41-Jährigen die Weiterfahrt und erstatteten Anzeige. Dank des beherzten Einschreitens der drei Männer konnte der Suff-Lenker rechtzeitig gestoppt werden.