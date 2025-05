Jetzt fix! Wolfgang Ambros kehrt auf die Bühne zurück

Nach der großen Sorgen um Wolfgang Ambros jetzt das Aufatmen: Er kehrt zurück auf die Bühne.

Auf Facebook ließ Ambros seine Fans wissen: "Heute ist der Tag der guten Nachrichten. Es steht fest: Wolfgang wird die beiden Konzerte in Oslip und Baden spielen!"

Zwei Konzerte

Die Österreich-Konzerte sind also nicht in Gefahr. Ambros wird am 9. Mai in Oslip spielen und am 10. Mai, am Samstag dann in der Sommerarena in Baden.

Neurologisches Problem

Große Sorge herrschte die letzten Tage um Wolfgang Ambros: Der 73-jährige Austropop-Star musste kurzfristig ein Konzert im bayerischen Traunstein absagen – und lag im Krankenhaus. Was zunächst als kleinere gesundheitliche Unpässlichkeit erschien, entpuppte sich als neurologisches Problem.

Die Rückkehr

Fans wünschten der "Nummer 1 vom Wienerwald" auf "Facebook" eine "gute Besserung". Ein Eintrag lautete: "Werd' schnell wiada gsund!" Für die Fans erfüllt sich jetzt die Hoffnung, dass „der Hofa“ bald wieder auf der Bühne steht – und mit seiner unverkennbaren Stimme das Lebensgefühl einer ganzen Generation weiterträgt.