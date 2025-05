× Ambros aus dem Spital entlassen!

Am Sonntag musste Wolfgang Ambros kurzfristig sein Konzert in Bayern absagen und sich "zur Abklärung eines neurologischen Problems ins Krankenhaus begeben". Jetzt konnte er das Spital wieder verlassen.

„Liebe Leute: Ihr wartet sicher auf Neuigkeiten und hier sind sie: Wolfgang hat das Spital verlassen können, wird aber weiter untersucht!“ Eine Facebook Meldung, die jetzt ganz Österreich etwas aufatmen lässt. Nach vier Tagen des großen Zitterns ist der Austropop-Kaiser jetzt wieder auf dem Weg der Besserung.

Trotz der freudigen Nachricht, dass Wolfgang Ambros das Krankenhaus wieder verlassen durfte, bleibt für die Fans aber die Ungewissheit ob er am Freitag in Oslip, Burgenland und am Samstag in Baden, Niederösterreich mit dem Unplugged-Programm „Pur VII“ doch wieder auf der Bühne stehen kann. "Sobald wir weitere Nachrichten haben, erfahrt Ihr es hier," heißt es auf seiner Facebook-Seite.

„Wir können die beiden geplanten Österreich-Konzerte ja auch erst am Donnerstag oder Freitag absagen,“ stellte Manager Peter Fröstl ja schon am Dienstag auf oe24-Anfrage fest. Aber auch: Die Ärzte habe das letzte Wort" und die haben Ambros jetzt immerhin schon mal aus dem Spital entlassen.

Somit konnte Ambros auch schon einen Ersatz-Termin für das abgesagte Konzert in Traunstein fixieren. Am 25. Mai rockt er mit der No. 1 vom Wienerwald den Festplatz