Große Sorge um Wolfgang Ambros: Darum musste Austropop-Gigant ins Spital

Spitals-Bett statt Bühne: Ambros musste ein Konzert in Traunstein kurzfristig absagen

Austropop-Ikone Wolfgang Ambros hat einen für Sonntagabend in Traunstein (süddeutsches Bundesland Bayern) geplanten Auftritt kurzfristig absagen müssen. Entsprechende Einträge in Internet-Foren wie "Facebook" wurden der APA auf Anfrage von seinem Management bestätigt. Das Konzert sei verschoben worden, werde aber zu einen späteren Zeitpunkt nachgeholt, hieß es. Der 73-Jährige habe sich kurzfristig "zur Abklärung eines neurologischen Problems ins Krankenhaus begeben" müssen.

Nähere Einzelheiten waren vorerst nicht bekannt. Fans wünschten der "Nummer 1 vom Wienerwald" auf "Facebook" eine "Gute Besserung". Ein Eintrag lautete: "Werd' schnell wiada gsund!"

In den kommenden Tagen sind an sich auch Auftritte in Österreich geplant. So am Freitag (9. Mai) in der Cselley Mühle in der burgenländischen Gemeinde Oslip oder am Tag darauf in der Sommerarena Baden (Niederösterreich).