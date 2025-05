Große Sorge um Wolfgang Ambros: Der 73-jährige Austropop-Star musste kurzfristig ein Konzert im bayerischen Traunstein absagen – und liegt seitdem im Krankenhaus. Was zunächst als kleinere gesundheitliche Unpässlichkeit erschien, entpuppte sich als neurologisches Problem.

Der Veranstalter der Show ließ am Sonntagabend verlauten: „Wolfgang Ambros befindet sich kurzfristig in stationärer ärztlicher Behandlung.“ Fans reagierten schockiert – viele hatten sich auf das Konzert gefreut. Nun herrscht große Unsicherheit, wie es dem Musiker wirklich geht. Klar ist: Ambros selbst suchte zur Abklärung neurologischer Beschwerden medizinische Hilfe auf.

Sein langjähriger Manager Peter Fröstl bestätigte gegenüber der oe24, dass der Sänger an Lähmungserscheinungen leide – allerdings kein Schlaganfall. „Man kann noch nicht viel sagen. Wolfgang ist in der Klinik und es werden Untersuchungen durchgeführt, um die Ursache zu finden“, so Fröstl, der selbst auf die Diagnose der Ärzte wartet. Der Gesundheitszustand von Wolfgang Ambros gibt zwar Anlass zur Sorge, soll aber nicht lebensbedrohlich sein.

Familie und Fans senden Kraft

Fans wünschten der "Nummer 1 vom Wienerwald" auf "Facebook" eine "Gute Besserung". Ein Eintrag lautete: "Werd' schnell wiada gsund!" Auch die Veranstalter des abgesagten Konzerts hoffen auf ein baldiges Comeback: Man arbeite bereits an einem Ersatztermin, hieß es in einem offiziellen Statement. Für die Fans bleibt die Hoffnung, dass „der Hofa“ bald wieder auf der Bühne steht – und mit seiner unverkennbaren Stimme das Lebensgefühl einer ganzen Generation weiterträgt.

In den kommenden Tagen sind an sich auch Auftritte in Österreich geplant. So am Freitag (9. Mai) in der Cselley Mühle in der burgenländischen Gemeinde Oslip oder am Tag darauf in der Sommerarena Baden (Niederösterreich). "Wir haben nichts abgesagt und sind jetzt einmal zuversichtlich, dass Wolfgang am Freitag auf der Bühne stehen kann", so Fröstl zu oe24.