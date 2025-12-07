Alles zu oe24VIP
Sydney Sweeney bei der "Wo die Lüge hinfällt" New York Premiere 
© Getty Images

Nach Jeans-Werbung

Hollywood-Star Sydney Sweeney zieht rote Linie: "Ich bin gegen Hass und Spaltung"

07.12.25, 15:42
Teilen

"Euphoria"-Star Sydney Sweeney meldet sich erstmals zur umstrittenen Jeans-Kampagne von American Eagle zu Wort. Die Werbung hatte nicht nur viral für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern wurde von politischen Gruppen teilweise als rechtes Symbol gefeiert.

Die Kampagne "Sydney Sweeney has great Jeans" hatte durch ein Wortspiel im Englischen („Jeans“ = „genes“) kontroverse Reaktionen ausgelöst. Während einige das Wortspiel harmlos fanden, sahen andere darin rassistische Untertöne. US-Präsident Donald Trump lobte die Werbung sogar als "heißeste Kampagne", während Sydney Sweeney monatelang schweigsam blieb.

Jeans-Kampagne mit Sydney Sweeney

Jeans-Kampagne mit Sydney Sweeney

© Getty

Im "People"-Magazin zieht die Schauspielerin nun klare Grenzen: "Ich unterstütze die Ansichten einiger Leute, die diese Kampagne feiern, nicht." Sie kritisiert, dass ihr während der Debatte Motive zugeschrieben wurden, die nicht stimmten. "Wer mich kennt, weiß, dass ich Menschen zusammenbringen möchte – nicht spalten. Ich bin gegen Hass und Spaltung", erklärt Sweeney.

Sydney Sweeney
© Getty Images

Sie räumt ein, dass ihr anfängliches Schweigen die Situation verschärft habe: "Mein Schweigen hat die Kluft vergrößert." Nun möchte sie den Fokus auf Zusammenhalt lenken: "Ich hoffe, dass es im neuen Jahr mehr um das geht, was uns verbindet, als um das, was uns trennt."

Hollywood-Star Sydney Sweeney zieht rote Linie:
© Getty Images

Ein möglicher Grund für das Statement ist der bevorstehende Start von "Euphoria" Staffel 3 im April 2026. Die Serie ist ihr größtes Karriere-Aushängeschild, und ein Misserfolg der neuen Staffel könnte sie beruflich stark treffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

