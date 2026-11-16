Nächste Krampus-Eskalation: Polizei attackiert

Was als friedliches Event in Schörfling am Attersee begann, endete im Chaos: Bei einer Party nach dem Perchtenlauf wurden zwei Polizisten attackiert – die Zukunft der Veranstaltung wackelt.

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In der Nacht auf Sonntag kam es bei einer Feierlichkeit in Oberösterreich zu handfesten Auseinandersetzungen mit der Exekutive. Für den veranstaltenden Traditionsverein SK Kammer hatte der Tag eigentlich völlig reibungslos begonnen. Zum bereits fünften Mal ging in Schörfling am Attersee der große Perchtenlauf über die Bühne, an dem diesmal insgesamt zwölf Passen teilnahmen. Auf dem Areal des Sportklubs herrschte ab 17:00 Uhr beste Stimmung unter den rund 1000 Besuchern.

Eskalation

Doch die harmonische Stimmung kippte im Anschluss bei der Party im Festzelt gewaltig. Wie von der Landespolizeidirektion bestätigt wurde, gerieten gegen 0:30 Uhr drei Besucher heftig aneinander. Die Rauferei nahm derartige Ausmaße an, dass schließlich einer der Beteiligten selbst den Notruf wählte und die Polizei verständigte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen und die Situation beruhigen wollten, richtete sich die Aggression direkt gegen die Beamten. Eine Polizistin wurde beim Versuch, den Streit zu schlichten, von einem der Kontrahenten mit der Faust geschlagen. Auch ihr Kollege blieb nicht verschont und wurde im Zuge des Gerangels in den Schwitzkasten genommen.

Zukunft für 2027 steht infrage

Die Polizei griff daraufhin durch und nahm zwei Männer noch an Ort und Stelle fest. Für den Veranstalter haben die wüsten Szenen am Rande des eigentlichen Brauchtumsevents nun weitreichende Folgen. Ob es im Jahr 2027 überhaupt eine sechste Auflage des Perchtenlaufs in Schörfling geben wird, ist nach diesen Vorfällen völlig offen – der Verein denkt aktuell darüber nach, die Veranstaltung künftig nicht mehr durchzuführen.