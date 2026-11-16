oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Massenschlägerei

Nächste Krampus-Eskalation: Polizei attackiert

Phillip Platzer
von
Eine als Krampus verkleidete Person steht von Flammen umgeben auf einer nächtlichen Veranstaltung.
© Getty Images
Was als friedliches Event in Schörfling am Attersee begann, endete im Chaos: Bei einer Party nach dem Perchtenlauf wurden zwei Polizisten attackiert – die Zukunft der Veranstaltung wackelt.
OE24 auf Google bevorzugen

In der Nacht auf Sonntag kam es bei einer Feierlichkeit in Oberösterreich zu handfesten Auseinandersetzungen mit der Exekutive. Für den veranstaltenden Traditionsverein SK Kammer hatte der Tag eigentlich völlig reibungslos begonnen. Zum bereits fünften Mal ging in Schörfling am Attersee der große Perchtenlauf über die Bühne, an dem diesmal insgesamt zwölf Passen teilnahmen. Auf dem Areal des Sportklubs herrschte ab 17:00 Uhr beste Stimmung unter den rund 1000 Besuchern.

Eskalation

Doch die harmonische Stimmung kippte im Anschluss bei der Party im Festzelt gewaltig. Wie von der Landespolizeidirektion bestätigt wurde, gerieten gegen 0:30 Uhr drei Besucher heftig aneinander. Die Rauferei nahm derartige Ausmaße an, dass schließlich einer der Beteiligten selbst den Notruf wählte und die Polizei verständigte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen und die Situation beruhigen wollten, richtete sich die Aggression direkt gegen die Beamten. Eine Polizistin wurde beim Versuch, den Streit zu schlichten, von einem der Kontrahenten mit der Faust geschlagen. Auch ihr Kollege blieb nicht verschont und wurde im Zuge des Gerangels in den Schwitzkasten genommen.

Zukunft für 2027 steht infrage

Die Polizei griff daraufhin durch und nahm zwei Männer noch an Ort und Stelle fest. Für den Veranstalter haben die wüsten Szenen am Rande des eigentlichen Brauchtumsevents nun weitreichende Folgen. Ob es im Jahr 2027 überhaupt eine sechste Auflage des Perchtenlaufs in Schörfling geben wird, ist nach diesen Vorfällen völlig offen – der Verein denkt aktuell darüber nach, die Veranstaltung künftig nicht mehr durchzuführen.

Auch interessant

Russland legt Debatte über "Killerroboter" auf Eis

KHM Wien: Umbau bewilligt, aber Geld fehlt

Dancing Stars 2027: Acht Promis sind fix!

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Nächste Krampus-Eskalation: Polizei attackiert

Mann spuckte Polizisten an: Muss 70 Jahre ins Gefängnis

Skifahrerin (14) schwer verletzt: Fahrerflucht

Hirscher verletzt nach Motorrad-Crash

Der aktuelle Nachrichten-Überblick um 20 Uhr

Rotes Kreuz warnt: Blutkonserven werden knapp

Naschmarkt: 13-Jährige auf Einbruchstour erwischt

Amy Winehouse fliegt in die Sonne

Bruder-Mord: Blutige Schwägerin flüchtete mit Baby

Infineon bietet billige Chips für Smartphones an