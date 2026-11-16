Russland legt Debatte über "Killerroboter" auf Eis

In Genf beraten 128 Staaten über Regeln für KI-gesteuerte "Killerroboter". Doch schon zum Auftakt sorgt Russland für einen handfesten Eklat – während Österreich vor einer gefährlichen Entwicklung warnt.

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Die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Militärbereich sorgt weltweit für Alarmstimmung.

In Genf kommen diese Woche 128 Vertragsstaaten des UNO-Waffenübereinkommens zusammen, um über ein Verbot oder strenge Regeln für sogenannte "Killerroboter" zu beraten. Doch der Auftakt der Konferenz wurde sofort ausgebremst.

Russland blockiert den Start

Statt über Inhalte zu diskutieren, blockierte die russische Delegation die Annahme der Tagesordnung. Moskau warf der Europäischen Union – die bei dem Treffen Beobachterstatus hat – vor, bei früheren Sitzungen "politisch motivierte Stellungnahmen" verbreitet und gelogen zu haben. Russland forderte, dass sich Beobachter erst ganz am Ende der Konferenz äußern dürfen. Da in dem UNO-Gremium Entscheidungen üblicherweise im Konsens fallen, musste die Sitzung unterbrochen werden.

UN Secretary-General Antonio Guterres is seen on screen delivering a recorded speech at the opening of the United Nations (UN) Review Conference of the High Contracting Parties to the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW), where discussions focus on Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS), often referred to as “killer robots,” in Geneva on November 16, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) © AFP

Österreich fordert Regeln, "bevor es zu spät ist"

UNO-Generalsekretär António Guterres hatte zuvor eindringlich vor vollautonomen Waffensystemen gewarnt und ein rechtsverbindliches Abkommen gefordert.

Auch Österreich drängt auf klare internationale Leitplanken: "Wenn Maschinen die Fähigkeit entwickeln, über Leben und Tod entscheiden zu können, braucht es Regeln – und zwar bevor es zu spät ist", teilte das Außenministerium in Wien mit. Österreich strebt zwar kein generelles Verbot von KI-Waffen an, pocht aber darauf, dass der Mensch stets die Kontrolle behält. Auch das Rote Kreuz und der Papst haben bereits vor den Gefahren gewarnt.

Große Militärmächte bremsen

Bei vollautonomen Waffensystemen suchen Drohnen oder Raketen ihre Ziele selbstständig per Algorithmus und lösen Angriffe ohne menschliches Zutun aus. "Diese dystopische Realität rückt rasch näher", warnt Verity Coyle von Human Rights Watch.

Länder mit großer Rüstungsindustrie wie die USA, Israel und Russland stehen verbindlichen Verboten skeptisch gegenüber. Washington schlägt stattdessen lediglich unverbindliche Leitlinien vor. Ob sich die Staaten bis Freitag zumindest auf ein offizielles Verhandlungsmandat einigen können, ist völlig offen.