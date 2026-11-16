Französische Soldaten seit Monaten heimlich in der Ukraine

- Französische Soldaten befinden sich laut übereinstimmenden Medienberichten seit mehreren Monaten in der Ukraine, um Soldaten auszubilden und militärisches Gerät zu warten.

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Französische Soldaten befinden sich laut übereinstimmenden Medienberichten seit mehreren Monaten in der Ukraine, um Soldaten auszubilden und militärisches Gerät zu warten. Die Mission namens "Volia" werde von einem französischen General geleitet und habe eine "leichte und anpassungsfähige Struktur", meldete der Sender RFI am Montag. "Eine Rotation französischer Ausbilder in Frankreich, Polen oder punktuell in der Ukraine ist Realität", bestätigten informierte Kreise der AFP.

Dabei handle es sich nicht um einen Kampfeinsatz, hieß es weiter. Der französische Generalstab äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten.

Abgeordneter kritisiert fehlende Information

Laut dem Vorsitzenden der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung im französischen Senat, Cédric Perrin, hätte der Präsident das Parlament über den Auslandseinsatz französischer Soldaten informieren müssen. "Das ist eine Verpflichtung, die aus der Verfassung hervorgeht", sagte der den konservativen Republikanern angehörige Perrin dem Sender RFI.

Der französische Einsatz in der Ukraine nutzt laut RFI eine bereits seit 2023 bestehende Mission in Polen, die ebenfalls der Ausbildung ukrainischer Soldaten dient. Diese Mission, die Teil einer EU-Mission ist, sei das "Eingangstor" der französischen Soldaten zur Ukraine.

Wartung von Rüstungsgütern

Der Einsatz in der Ukraine werde unter anderem mit der Wartung der französischen Rüstungsgüter begründet, die Frankreich an die Ukraine geliefert hat. Dazu zählen etwa auf Lastwagen montierte Artilleriesysteme vom Typ Caesar und Kampfjets vom Typ Mirage 2000, deren Wartung hohe Expertise benötige. Die französischen Streitkräfte hätten sich gegen die Entsendung ziviler Techniker entschieden, da sich die Ukraine im Kriegszustand befinde.

Großbritannien und Kanada hatten bereits eigene Militärangehörige zu Ausbildungszwecken in die Ukraine geschickt, allerdings vor der russischen Invasion 2022. Im März teilte das britische Verteidigungsministerium mit, dass britische Ingenieure in der Ukraine seien, um militärische Fahrzeuge zu reparieren. Nach einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" handelt es sich dabei um ziviles Personal im Auftrag des Verteidigungsministeriums.

Bisher hat kein westliches Land bestätigt, Soldaten oder Spezialeinheiten in der Ukraine zu haben. Auf russischer Seite beteiligen sich nordkoreanische Soldaten an dem Krieg gegen die Ukraine.