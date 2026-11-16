Italienische Mafia dealt mit Pokémon-Karten

Pistolen, Überfälle und sogar Schüsse auf Rivalen: In Italien entwickelt sich rund um Pokémon-Sammelkarten ein zunehmend kriminelles Geschäft.

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Was einst als harmloses Spielzeug für Kinder begann, ist längst ein Millionenmarkt. Seltene Karten erzielen Rekordpreise – und haben offenbar auch das Interesse der Mafia geweckt.

Bewaffnete Täter stürmen Geschäft

Italienische Ermittler schlagen Alarm. Immer häufiger werden spezialisierte Geschäfte überfallen, Sammlungen gestohlen und Händler bedroht. Hinter einem Teil der Taten könnten organisierte Kriminelle stecken. Der Grund ist einfach: Die begehrten Karten sind wertvoll, leicht zu transportieren und vergleichsweise unkompliziert weiterzuverkaufen.

Wie brutal die Auseinandersetzungen inzwischen werden, zeigt ein Fall aus Latina südlich von Rom. Dort wurde ein Mann zu neun Jahren Haft verurteilt, weil er einem Rivalen im Streit um eine Pokémon-Sammlung in die Beine geschossen hatte. Auch aus den USA, Kanada, Australien und Großbritannien werden ähnliche Vorfälle gemeldet.

Raub und Betrug

Erst am vergangenen Freitag kam es in Rom zum nächsten Überfall. Mehrere maskierte und bewaffnete Täter drangen gewaltsam in ein Geschäft ein, das auf Pokémon-Karten spezialisiert ist. Sie zerstörten die Schaufensterscheiben, bedrohten einen Mitarbeiter mit Pistolen und machten sich mit Hunderten Sammelkarten davon.

Nur wenige Tage zuvor war bereits ein Geschäft in Ladispoli nahe Rom ausgeraubt worden. Der Wert der Beute: geschätzte 80.000 Euro. Auch in Mailand, Brescia, Bergamo und Pavia wurden Diebstähle registriert. Neben Raubüberfällen nehmen auch Betrugsfälle und gefälschte Karten zu.

Einzelne Karten sind ein Vermögen wert

Hinter dem kriminellen Boom steckt ein lukrativer Sammlermarkt. Pokémon feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Besonders seltene Exemplare können inzwischen Hunderttausende Euro kosten. Spezialisierte Unternehmen prüfen Echtheit und Zustand der Karten, versehen sie mit individuellen Seriennummern und versiegeln sie in Kunststoffhüllen.

Für Kriminelle ein attraktives Geschäft: Die gestohlene Ware lässt sich über den internationalen Sammlermarkt weiterverkaufen. Genau das macht die Ermittlungen besonders schwierig.