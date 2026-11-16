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GenZ-Proteste kommen nach Österreich: "Linke Ziele"

Alexander Maximilian Eiber
von
Menschen stehen bei Ausschreitungen in Frankfurt am Main um ein brennendes Feuer auf der Straße.
© APA/dpa/Andreas Arnold
Am Freitag, den 20. November kommen die GenZ-Proteste nach Österreich. oe24 hat mit einem ihrer Initiatoren, Philipp Jölli (22), gesprochen.
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Zu Beginn waren es Schülerproteste in Frankreich, die dann in Ausschreitungen, Krawalle und Randale umschlugen.

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GenZ-Proteste kommen nach Österreich: "Linke Ziele"

© oe24

Die Bilder aus Paris gingen schnell um die Welt und der Funke sprang über: Orgien der Gewalt in Mailand und Eskalation der Demos in Berlin wie Frankfurt. Linksextreme Gruppen marschierten auf und kaperten die Proteste.

Ein Demonstrant tritt in Paris in eine Tränengaswolke, im Hintergrund stehen Polizisten.
Paris. © EPA
Eine Person steht vor einer brennenden Barrikade während einer Protestnacht in Mailand.
Mailand. © APA/AFP/PIERO CRUCIATTI
Vermummte Personen schlagen mit Verkehrsschildern die Schaufensterscheibe eines Geschäfts ein.
Frankfurt. © APA/dpa/Andreas Arnold

Alles dann unter dem Motto "GenZregelt". Die Jugend geht auf die Straße und verliert vielerorts die Kontrolle über die Proteste.

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Am Freitag steht nun Österreich vor seinen ersten GenZ-Protesten.

Worauf muss sich das Land einstellen?

oe24 hat mit Philipp Jölli gesprochen. Er gehört zu den Organisatoren der Proteste und ist Jungpolitiker der KPÖ in Graz.

Eine junge Person mit lockigen Haaren und grauem Hoodie steht lächelnd im Wald.
Philipp Jölli (22). © KPÖ

Jölli will mit den Demonstrationen seiner Generation "Druck auf die Politik machen". Ihm geht es um die Themen Klimawandel, Kürzungen und ein Zeichen gegen Aufrüstung.

So viele wie möglich

In ganz Österreich sind Protestmärsche geplant, Schwerpunkte werden Wien und Graz sein. Mit insgesamt fünf Veranstaltungen rechnet Jölli stand jetzt - es sollen noch mehr werden. Aus seiner Generation will er "so viele Jugendliche wie möglich" auf die Straße bringen.

"Wir rufen nicht zu Gewalt auf"

Für Jölli ist die Mobilisierung der Jugend eine "überparteiliche Initiative", aber "mit linken Zielen". Er hofft auf eine friedliche Demo, könne aber "nicht ganz die Hand drauf haben", was österreichweit passiere. Jölli bleibt nämlich in Graz. Was er auch sagt: "Wir rufen nicht zu Gewalt auf".

"Sozialen Gründe" für Plünderungen

Angesprochen auf die Plünderungen und Gewaltexzesse in Frankreich, Italien und Deutschland ringt sich Jölli erst im Laufe des Gesprächs zu einer klaren Distanzierung durch. Anfänglich meint er noch, man müsse auf die "sozialen Gründe, die Ursachen, schauen, warum es zu Plünderungen kommt".

"Nicht gutheißen"

Er "versteht den Frust der Jugendlichen". Ob er sich von den Ausschreitungen distanziert? Man könne so "politisch wenig erreichen" und deshalb wolle er die Plünderungen dann doch "nicht gutheißen".

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