Gruppe der "Umsetzer": Österreich plant Abschiebezentrum in Ruanda

Deutschland, Österreich und zwei weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylwerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen

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ÖVP-Innenminister Gerhard Karner trifft sich dazu am Montag in Wien mit seinen Amtskollegen aus Deutschland, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden, um die Pläne vorzustellen. Diplomatenangaben zufolge haben sich die Länder bereits auf den ostafrikanischen Staat als ersten Standort für einen "Return Hub" außerhalb der EU geeinigt.

Ein Sprecher von Innenminister Karner wollte den Reuters-Bericht auf APA-Anfrage nicht bestätigen und verwies auf die Pressekonferenz um 16.00 Uhr. Außerdem kommt am Montag die dänische Premierministerin Mette Frederiksen zu einem Arbeitsbesuch nach Wien. Bei einem Meeting mit ÖVP-Bundeskanzler Christian Stocker steht ebenfalls die Migrations- und Asylpolitik im Zentrum.