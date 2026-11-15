Neue ÖGK-Pläne: Existenzangst bei Kinderärzten

In der Steiermark spitzt sich der Streit zwischen der ÖGK und den Kinderärzten zu. Im Fokus steht eine neue Stelle im Primärversorgungszentrum Leibnitz, die Praxen unter Druck setzt.

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In dieser Woche sollen laut "Kleine Zeitung" neue Pläne der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) in der steirischen Gesundheits-Plattform-Sitzung öffentlich werden. Konkret soll im Primärversorgungszentrum Leibnitz eine zusätzliche kinderfachärztliche Drittelstelle entstehen, damit Zentrumsbesucher ihre Kinder im Falle des Falles direkt behandeln lassen können. Laut ÖGK wird damit keinem Kinderarzt in der Region die Lebensgrundlage entzogen.

Sinkende Geburtenzahlen belasten Kassenpraxen

Steirische Kinderärzte sehen das anders und sprechen von einer "existenziellen Bedrohung der Ordinationen", da das Angebot im gut versorgten Raum Leibnitz schon jetzt über dem im RSG vorgesehenen Bedarf liegt. Während Regionen wie Deutschlandsberg oder das Ennstal von der Kassen-Versorgungslandkarte verschwunden sind, ging im Bezirk Leibnitz zwischen 2002 und 2026 die Altersgruppe der 0- bis 19-Jährigen um 14,9 Prozent zurück. Weil landesweit die Geburtenraten von 23.000 in den 1960er-Jahren auf rund 10.000 sanken und das Verrechnungssystem der ÖGK frequenzbasiert arbeitet, brauchen Praxen laut Text möglichst viele wiederkehrende kleine Patientinnen und Patienten.

Ärztekammer kündigt heftigen Widerstand an

Auch Ärztekammer-Vizepräsident Dietmar Bayer kritisiert, dass es keinen Bedarf für einen zusätzlichen Kinderarzt in Leibnitz gebe, und kündigt an, in der Plattformsitzung "keine Zustimmung" zu erteilen. Gleichzeitig verweist er auf weitere aus Sicht der Kammer bestehende "Fehlplanungen", etwa einen "Kahlschlag in der allgemeinmedizinischen Versorgung, etwa im Raum Mürzzuschlag", während die ÖGK grundsätzlich damit kämpft, dass immer weniger Ärztinnen und Ärzte Kassenstellen in der Region annehmen wollen.