ÖGK-Boss: Honorare bei Privatärzten deckeln

Der Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Andreas Huss, plädiert weiter für eine Honorarobergrenze bei Wahlärzten.

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Es sei nicht vertretbar, dass man so viel Geld bezahlt, betonte er in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag. Huss baut in diesem Zusammenhang weiterhin auf eine Gesundheitsreform. "Wir haben keine Zwei-Klassen-Medizin, sondern eine Zwei-Klassen-Wartezeit", meinte der Arbeitnehmervertreter.

© der Plankenauer/Mag. Plankenauer

"Das ist ein Riesenproblem und das muss man angehen", meinte der sozialdemokratische Arbeitnehmervertreter zu vergleichsweise hohen Honoraren bei privaten Ärztinnen und Ärzten. Handhabe habe man derzeit aber keine, seien die Kosten derzeit doch frei gestaltbar. Trotz aller Kritik an den Strukturen ist für Huss die Qualität des Gesundheitssystems in Österreich aber weiterhin "hochrangigst". "Wenn wir ein Problem haben, sind es die Wartezeiten", meinte er aber.

Dass die Gesundheitsausgaben im Vergleich zur Alterung übermäßig gestiegen sind, führte Huss auf die Coronazeit zurück. Menschen besuchten seitdem öfter Arztpraxen. Bei den Spitalskosten sei dies auf immer teurere Medikamente und Personal zurückzuführen. Auch die Höhe der Medizinergehälter kritisierte der ÖGK-Obmann ein weiteres Mal. So würden einzelne Bundesländer diese in die Höhe schrauben und damit eine Spirale in Gang setzen. Hier brauche es ein einheitliches Dienstrecht und Nebenbeschäftigungsregeln.

Impfen keine "Raketenwissenschaft"

Dass Impfen in Apotheken künftig erlaubt werden soll, begrüßte Huss ausdrücklich, aber: "Es wird die Frage sein, wann sie das endlich dürfen." Möglich sei dies bereits auf der ganzen Welt, betonte der ÖGK-Obmann. Zudem handle es sich dabei um keine "Raketenwissenschaft". Wichtig sei in einem ersten Schritt, dass die berufsrechtlichen Änderungen geschaffen würden. Im kommenden Finanzausgleich gehörte dann auch die Finanzierung des Impfprogramms erhöht, damit die Apotheken auch die Impfstoffe erhalten.

Einsparungsvorschläge der Dienstgeberseite der Gesundheitskasse zu Selbstbehalten beim Arzt erteilte Huss als Arbeitnehmervertreter abermals eine Absage. Spürbar wären diese nur bei niedrigen Einkommen, "im mittleren und oberen Einkommensdrittel spielt das keine Rolle", argumentierte er. Der ungehinderte Zugang zu Facharztpraxen werde derzeit ebenfalls intensiv in den Reformgruppen diskutiert. Ein "Schlüssel zum Erfolg" bei der Lenkung der Patientinnen und Patienten sei mittlerweile die Gesundheitshotline 1450.

SPÖ-Zustand "schmerzt"

Gesprächsbedarf sieht Huss auch hinsichtlich eines anderen Themas: Auf der Landeshauptleutekonferenz in Vorarlberg hatten - wie die "Krone" am Sonntag berichtete - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der steirische SPÖ-Chef Max Lercher die Forderung unterstützt, einen Teil der erhöhten Krankenversicherungsbeiträge von Pensionisten an die Länder umzuleiten, die die Spitäler finanzieren. "Das werden wir intern noch diskutieren müssen", meinte Huss, der selbst Sozialdemokrat ist.

Zum generellen Zustand seiner Partei aufgrund der Personaldebatten meinte der ÖGK-Obmann: "Das schmerzt mich sehr und es schmerzt mich auch, dass wir uns in der SPÖ so schwer tun, einheitliche Linien zu finden." Und: "Ich würde mir wünschen von meiner Partei, dass sie im Wohnzimmer streitet und weniger am Balkon."