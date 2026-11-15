VdB appelliert im Deutschen Bundestag an Mitgefühl

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Sonntag im Deutschen Bundestag die Gedenkrede zum Volkstrauertag gehalten.

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In den Mittelpunkt der Ansprache stellte er laut Redetext den Gedanken des Mitgefühls und wandte sich gegen Abstumpfung. Die deutsche Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hatte die Schirmherrschaft über die zentrale Gedenkstunde des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die sie "im Zeichen der engen Verbundenheit Deutschlands mit Österreich" sieht.

Van der Bellen unterlegte in Berlin sein Plädoyer für Mitgefühl mit einer Szene aus der Kindheit Christine Nöstlingers. Die Kinderbuchautorin hatte vor elf Jahren im Nationalrat von ihren Erinnerungen an das nationalsozialistische Wien gesprochen. Als "Herr Fischl", ein jüdischer Schuster aus ihrer Nachbarschaft, von NS-Leuten aus seinem Geschäft geholt und gezwungen wurde, mit der Zahnbürste die Pflastersteine zu putzen, seien schaulustige Nachbarn um den knienden Mann herum gestanden und hätten belustigt zugeschaut. Nöstlinger habe ihren Onkel mit dem Satz zitiert: "Die Juden gehen alle durch den Rauchfang."

Diese Straßenszene und das Verhalten der Umstehenden beschäftigten Van der Bellen besonders: "Der Nachbarn, die da standen. Zuschauten. Lachten. Das Leid eines anderen Menschen wurde vielleicht wahrgenommen, aber nicht mehr als solches empfunden. Was in nur wenigen Zentimetern Entfernung geschah, war so weit weg von den Herzen der Umstehenden, dass es sogar als Quelle der Belustigung dienen konnte." Van der Bellen fragte mit Nachdruck: "Wie konnte das passieren? Wie konnte das verloren gehen, was die Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft bildet: Unser Mitgefühl?" Zwar sei man im Bundestag zusammengekommen, um der Millionen Menschen zu gedenken, die in den beiden Weltkriegen getötet worden seien. "Und doch ist es immer nur ein einzelner Mensch."

Van der Bellen richtete an die Zuhörer die kritische Frage: "Wie steht es heute um das menschliche Mitgefühl? Empathie halten manche, die sich als globale Meinungsbildner gefallen, für eine - ich zitiere - 'fundamental weakness of western civilization'. Als sei Mitgefühl eine Art fehlgeleiteter Barmherzigkeit. Mitgefühl wird also wieder als Schwäche gedeutet." Doch Mitgefühl sei keine Schwäche, sondern eine Stärke des Menschen. Es sei das Fundament der Humanität. "Lassen Sie uns das Mitgefühl verteidigen und pflegen. Aber wie schafft man das in einer Zeit, in der uns Algorithmen im Sekundentakt mit Leid und Wahnsinn aus jedem Winkel dieser Erde zudröhnen?"

Bundespräsident zitierte Papst Benedikt XVI.

Van der Bellen zitierte Papst Benedikt XVI., der von "con-solatio" gesprochen habe, was gewöhnlich mit Trost übersetzt werde, aber vom Papst als "Mit-Sein in der Einsamkeit" verstanden worden sei. Das deutsche Wort "Mitleid" meine nicht, das Leid eines anderen zu verstehen oder beseitigen zu können, sondern es drücke aus, "dass wir bereit sind, ein Stück Leid mitzutragen oder mitzunehmen". Dabei müsse man akzeptieren, dass es eben manchmal keine Lösung gebe. "Aber wir können da sein, wenn die Worte fehlen, wenn die Verzweiflung größer ist als die Hoffnung, wenn es nichts mehr zu retten oder gutzumachen gibt. Wir können nicht ungeschehen machen, was Menschen anderen Menschen angetan haben. Aber wir können verhindern, dass aus unserem Nicht-helfen-Können ein Nicht-hinsehen-Wollen wird."

Auch die Verbrechen im Nationalsozialismus seien kein unabwendbares Schicksal gewesen. Sie seien von Menschen geplant, organisiert und ausgeführt worden, andere hätten dabei zugesehen, geschwiegen oder mitgemacht. "Der vorauseilende Opportunismus bei jenen, die die Katastrophe hätten abwenden können, muss uns auch heute eine Warnung sein, und darin liegt ein Auftrag für unsere Gegenwart." Damit Menschen nie wieder erfahren müssten, was Millionen Menschen vor uns erfahren mussten, brauche man nicht nur den Verstand, die demokratischen Institutionen, den Rechtsstaat und den Zusammenhalt in ganz Europa. Man brauche auch etwas, das keine Institution und kein Gesetz herstellen könne: "Wir brauchen Mitgefühl. Die Fähigkeit, im anderen Menschen den Menschen zu sehen."

Auch auf die aktuellen Krisen nahm Van der Bellen Bezug und betonte: "Mitten in Europa führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der gesamte Nahe Osten kommt nicht zur Ruhe. Im Sudan leiden Menschen unter Krieg, Vertreibung und Hunger. Und an vielen anderen Orten der Welt geschieht etwas, das wir aus unserer Geschichte nur zu gut kennen: menschliches Leben wird zum Spielball der Macht."

Veranstaltung des Volksbunds "Deutsche Kriegsgräberfürsorge"

Veranstalter der Gedenkstunde ist nicht der Bundestag, sondern der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Er betreut fast 840 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten mit mehr als 2,8 Millionen Kriegstoten. Volksbund-Präsident Wolfgang Schneiderhan hatte Österreich für heuer zum Partnerland erklärt und daran erinnert, dass 250.000 österreichische Angehörige der Wehrmacht gestorben seien. "Unzählige österreichische Kriegstote, die nach dem 'Anschluss' 1938 die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen mussten, ruhen auf deutschen Kriegsgräberstätten."

Als Staatsoberhaupt eines Landes, das sowohl Opfer als auch Mitverursacher der europäischen Tragödien des 20. Jahrhunderts war, stehe Bundespräsident Van der Bellen für eine "Kultur des aufrichtigen Erinnerns und für die Übernahme gemeinsamer Verantwortung für ein friedliches Europa", erklärte der Volksbund und erinnerte an die historischen Reden des deutschen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker 1985, der den Tag des Kriegsendes ausdrücklich als "Tag der Befreiung" bezeichnet hatte, und an jene von Bundeskanzler Franz Vranitzky 1991, wonach auch Österreicher eindeutig auf der Seite der Täter gestanden seien.

Ballade von Christina Stürmer als musikalische Untermalung

Zum kulturellen Rahmen gehörten Musikstücke, unter anderem die Pop-Ballade "Du fehlst hier" der österreichischen Sängerin Christina Stürmer aus dem Jahr 2016. Das Totensignal "Der gute Kamerad" war erstmals zweimal hintereinander zu hören, gespielt von einem Trompeter des Bundeswehr-Musikkorps und einem Trompeter aus Österreich. Zum Abschluss erklangen die Europahymne und die Nationalhymne. Außerdem gab es eine Lesung, gestaltet von vier jungen Erwachsenen aus Deutschland und Österreich. Am Abend vor der Rede hatte Van der Bellen an der Gala zur Verleihung des "Preises für Verständigung und Toleranz" im Jüdischen Museum in Berlin teilgenommen.

Van der Bellen bei Steinmeier zu Gast

Van der Bellen war am Sonntag anlässlich des Volkstrauertags auch bei seinem deutschen Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier zu Gast. Vor der Gedenkveranstaltung legten die beiden Bundespräsidenten Kränze an der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Neuen Wache, nieder. Nach der Rede Van der Bellens sprach Steinmeier das Totengedenken.

Am Volkstrauertag wird vor allem der Opfer der Weltkriege und der Naziherrschaft sowie aktueller Kriege und Gewalttaten in Deutschland gedacht. Heuer stand der Gedenktag im Zeichen der deutsch-österreichischen Freundschaft. Für Frank-Walter Steinmeier war es der letzte Gedenktag als Staatsoberhaupt. Seine Amtszeit als deutscher Bundespräsident läuft Ende Jänner aus.