Osterferien: Hier droht jetzt ein Verkehrs-Chaos

Auf diesen Routen müssen Sie mit Staus rechnen.

Am heutigen Freitag beginnen in Österreich und mehreren Nachbarländern die Osterferien. ÖAMTC und Asfinag warnen deshalb bis einschließlich Dienstag, 22. April, mit starkem Verkehr und Staus. Hauptverkehrsrichtungen sind dabei die West–Ost bzw. die Nord–Süd Verbindungen. Während einige Schigebiete die Wintersaison aufgrund der geringen Schneelage bereits beenden mussten, haben vor allem größere Gebiete im Westen auch bis über das Osterwochenende geöffnet. In diesen Regionen ist ebenfalls mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Gleichzeitig sind über die Osterwoche viele Menschen in ihre Heimatländer in Südosteuropa unterwegs, was vor allem auf der Achse über die A 8 Innkreis-, A 1 West-, A 21 Wiener Außenring-, A 4 Ostautobahn sowie über die A 10 Tauern- und A 9 Pyhrnachse zu spüren sein wird.



Das sind die Hotspots

A1, Grenzübergang Walserberg

A1/A10, Großraum Salzburg

A2/A21/S1, Knoten Vösendorf

A2, Baustellenbereiche Gleisdorf Süd – Gleisdorf West, Unterwald – Herzogbergtunnel, Klagenfurt Nord – Klagenfurt West

A4, Knoten Prater - Simmeringer Haide, Grenzübergang Nickelsdorf

A6, Grenzübergang Kittsee

A8, Grenzübergang Suben

A9, Gegenverkehrsbereiche Klaus – Inzersdorf und Lainberg – Windischgarsten, Gleinalmtunnel, Mautstelle Bosruck, Baustellenbereiche Mautern – Kammern und Gratkorn

A10, Tunnelbaustellen Golling – Werfen, Baustellenbereich Gmünd – Eisentratten

A11, Mautstelle Rosenbach – Karawankentunnel

A12, Bereich Kufstein, Bereich Wiesing

A13, Mautstelle Schönberg, Baustellenbereich Luegbrücke

A14, Grenze Hörbranz – Wolfurt

A25, Baustellenbereich Wels Nord – Marchtrenk

S6, Baustellenbereich Niklasdorf – Leoben

B169, Strass – Mayrhofen

B171, Bereich Kufstein

B177, gesamter Verlauf

B179, gesamter Verlauf

B180, Pfunds – Tunnel Landeck

B181, Achenkirch – Wiesing

B182, gesamter Verlauf

L190, Hörbranz – Bregenz

L202, Bregenz – Höchst/ St. Margrethen (CH)

Auf den belasteten Transitrouten in Richtung Süden erwartet der ÖAMTC Staus vor allem vor zwei Baustellenbereichen: auf der A13 bei der Luegbrücke und auf der A10 vor den Tunnelbaustellen Werfen-Golling.

„Wir erwarten wieder Zeitverluste über einer Stunde vor der Baustelle auf der A10“, heißt es vom ÖAMTC-Salzburg. „Ostern und Pfingsten müssen wir noch überstehen. Ab dem Sommer-Reiseverkehr stehen dann wieder zwei Fahrspuren pro Richtung durch die ganze Tunnelkette dauerhaft zur Verfügung.“

Der Transitverkehr Richtung Osten, von der Grenze A8 bei Suben –A25-A1–A21–S1–A4 zur Grenze Nickelsdorf, wird durch den Aufbruch zum Osterfest in Richtung Balkanstaaten stark belastet sein. Hier werden eher die Grenzkontrollen bei der Rückreise, bei Nickelsdorf und bei Suben, für Wartezeiten sorgen.