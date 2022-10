Kara mit Orlando im MLS-Play-Off ausgeschieden

Das Team aus Florida verlor am Sonntag (Ortszeit) in dem K.o.-Spiel der Eastern Conference bei CF Montreal mit 0:2 (0:0). Kara hatte in Hälfte eins die beste Chance für sein Team, der Wiener schoss jedoch frei vor dem Tor über das Gehäuse (25.) und verpasste die Gästeführung.

City Fam, thank you for your endless passion and support through thick and thin this season.



We love you and cannot wait to see you again in 2023 ???? #DaleMiAmor pic.twitter.com/Vl5qIS97Iu