Vergütung und Boni
Teure Sache: Jetzt werden ORF-Gehälter fixiert
Wenn sich am Freitag ORF-Chefin Ingrid Thurnher und ihr Vorgänger Roland Weißmann vor dem Arbeits- und Sozialgericht in Wien sehen, geht es auch am Küniglberg, der Zentrale des ORF, heiß her.
Am Programm des Stiftungsrats stehen nämlich die Gehaltspakete für die neue Führung, die gerade noch vom Vergütungsausschuss fixiert werden. In diesem Ausschuss sitzen aber nur Stiftungsräte aus dem roten, schwarzen und pinken Freundeskreis.
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Werden die Boni für alle leicht erreichbar?
Im oe24-Gespräch sagt ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler, der das Geschehen genau kontrolliert und teils heftig kritisiert, folgendes: "Ich bin gespannt, wie die Gehälter wirklich ausfallen werden. Es wird kolportiert, dass die Grundgehälter niedriger sein werden." Sie sollen unter 380.000 Euro liegen. Denn das Jahresbruttogehalt des österreichischen Bundespräsidenten beträgt 383.901 Euro brutto, somit wäre man darunter.
"Wenn jetzt aber die Boni so leicht erreichbar gemacht werden, dass wieder jeder einen Bonus bekommt, hat das mit Sparen nichts zu tun", stellt Westenthaler klar.
Wirtschaftlich wird der ORF im nächsten Jahr ein Minus von rund 30 Millionen Euro einfahren. An einem möglichen Gewinn können sich die Boni nicht messen lassen. Allerdings könnte man andere Faktoren herangezogen werden, deren Erreichen einen Bonus ermöglichen.
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