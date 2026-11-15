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Nationalrat: Fahrplan für große Reformen

Aaron Brüstle
von
Statue vor dem österreichischen Parlament mit Nationalflagge auf dem Dach bei blauem Himmel.
© Getty Images/Westend61
Der Nationalrat beginnt am Mittwoch mit Gedenkminute für Nemeth. Der Fahrplan für Reformen, bis Dezember, wird gelegt.
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Der Nationalrat gedenkt diesen Mittwoch des stellvertretenden FPÖ-Klubobmanns Norbert Nemeth, der im Herbst überraschend verstorben ist.

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Die Sozialhilfe und die Wehrpflicht werden als Gesetzesvorhaben ins Plenum gebracht, um sie dann den entsprechenden Ausschüssen zuzuweisen. Im Dezember-Plenum sollen dann große Reformen beschlossen werden.

Mehrere Personen im Gespräch im österreichischen Parlament, zwei fotografieren die Szene mit dem Handy.
ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl, Sigrid Maurer (Grüne) und SPÖ-Klubobmann Philip Kucher. © APA/ROLAND SCHLAGER

An Gesetzesmaterien stehen an dem einzigen Verhandlungstag der aktuellen Plenarwoche laut Beschluss der Präsidiale unter anderem die neue Zustellförderung für Printmedien sowie die NoVa-Befreiung für die Feuerwehr zum Beschluss an.

Matura

Auch aus dem Bildungsbereich beschäftigen die Abgeordneten mehrere Themen, berichtet die Parlamentskorrespondenz. So ist etwa geplant, die in den AHS bestehende Möglichkeit, bei der Matura zwischen abschließender Arbeit und einem weiteren Prüfungsfach zu wählen, unbefristet zu verlängern. Zudem soll künftig zentral per Verordnung festgelegt werden, welche Hilfsmittel bei der Matura zulässig sind.

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