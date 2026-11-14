Steirer (22) will Frankreich-Proteste nach Österreich holen

Nach den Jugendprotesten in Frankreich und Deutschland soll die Bewegung "GenZregelt" nun auch nach Österreich überschwappen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Freitag, 20. November, sollen anlässlich des internationalen Tags der Jugendproteste auch in mehreren Städten Österreichs junge Menschen auf die Straße gehen. Vorangegangen waren Massenproteste von Schülerinnen und Schülern in Frankreich, die dort für die Sanierung ihrer Schulen und ihres Bildungssystems demonstrierten und die Regierung zum Handeln brachten.

Ausschreitungen in Frankreich

Während die Kundgebungen in Frankreich sowie spätere Demos der Initiative "GenZregelt" Ende Oktober in Deutschland teilweise von Ausschreitungen begleitet waren, treibt nun der 22-jährige Steirer Philipp Jölli den Aufbau der Bewegung hierzulande voran.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, vernetzt Jölli, der Social-Media-Referent im KPÖ-Landtagsklub ist, aktuell junge Menschen im ganzen Land, um am 20. November – dem internationalen Tag der Jugendproteste – erste Kundgebungen zu organisieren.

Philipp Jölli (22) © KPÖ

Initiative #GenZregelt

Laut Bericht hat sich die Initiative #GenZregelt bereits in 14 österreichischen Städten formiert, darunter in Wien sowie in allen Landeshauptstädten mit Ausnahme von Eisenstadt.

Jölli beschreibt das Vorhaben gegenüber der Zeitung als offene Bewegung, die auch andere Gruppen wie "Fridays For Future", "StopReArmEurope" sowie die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft (ÖH) einbinden möchte.

Inhaltlich richtet sich der Protest gegen eine aus Sicht der Initiatoren fehlende Zukunftsperspektive für junge Menschen. Auf ihrer Website sowie in begleitenden Pressetexten fordert die Gruppe unter anderem ein leistbares Leben, gute Bildung und Frieden.

Politischer Hintergrund des Initiators

Jölli ist in der Kommunistischen Jugend aktiv, arbeitet als Social-Media-Referent für den steirischen KPÖ-Landtagsklub und kandidierte 2025 bei der Gemeinderatswahl in Gratkorn für die KPÖ, den Einzug verfehlte er jedoch. Dennoch betont der 22-Jährige, dass es sich bei "GenZregelt" um eine überparteiliche Initiative handle.

Vor dem Hintergrund der Vorfälle im Ausland sowie einer vorangegangenen Debatte um Aussagen der Grazer ÖH-Vorsitzenden Valentina Simschitz (VSStÖ) – die sich nach Rücktrittsforderungen von FPÖ und Neos für Äußerungen zu Gewalt gegen "Statussymbole des Kapitalismus oder Luxusgüter" entschuldigt hatte – distanziert sich Jölli von Gewaltaufrufen.

Im Gespräch mit der "Kleinen Zeitung" erklärt er, man heiße Gewalt nicht gut. Gleichzeitig verweist er auf die sozialen Ursachen der Proteste und Plünderungen in Frankreich, bei denen Jugendliche ohne Perspektive ihrer Wut Luft gemacht und erbeutete Lebensmittel teils an Obdachlose verteilt hätten.