Im Gespräch mit oe24.at erklärte der Baumeister, wie es finanziell um ihn steht.

Medienberichte über Richard Lugners hohe Schulden, die sich auf rund 40 Millionen Euro belaufen, sorgten dieser Tage für Wirbel. Es seien sogar seine Kinde rund Enkel betroffen von den finanziellen Nöten, sowie der mögliche nächste Opernballgast, würde Panik verbreitet.

Schulden? Das sind die Gründe

Doch im Gespräch mit oe24.at gab der Baumeister Entwarnung. Er erklärte, dass sie Summe zwar stimme, aber es normal sei für einen Betreib in der Größe der Lugner City Schulden zu machen. Die Gründe: "Investments und der Ausbau!"

Plus 2023 erzielt

Lugner beruhigt aber und stellt klar: "Ich bin nicht der Benko! Es muss sich keiner Sorgen machen!" Denn immerhin werden alle Schulden immer fristgerecht gezahlt: "ausnahmslos!", so Lugner. Hervorkehren will der 91-jährige Unternehmer auch noch, dass im Jahr 2023 ein sagenhaftes Plus von "9,94 Prozent erzielt wurde. Das haben nicht viele geschafft!"

Opernballgast 2025

Müssen wir zittern? Wirken sich die Schulden gar auf den Opernballgast 2025 aus? Lugner vehement: "Nein, nein!"