oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Gesichtserkennung

Israel spähte Palästinenser mit Amazon aus

TF
von
Israelische Grenzpolizisten und Soldaten stehen neben Militärfahrzeugen im Westjordanland.
© APA/AFP/ILIA YEFIMOVICH
Laut einer heute veröffentlichten Recherche der britischen Zeitung "The Guardian" hat das israelische Militär rund 3,5 Millionen Fotos von Palästinenserinnen und Palästinensern auf die Cloud-Plattform von Amazon (AWS) hochgeladen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die hochgeladenen Bilder stammen laut dem Bericht aus umfangreichen Datenbanken einer spezialisierten Einheit der israelischen Armee, die detaillierte Profile über die Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland anlegt. Zu den erfassten Informationen gehören.

Erfasst wurden dabei familiäre Verhältnisse, Angaben aus Bevölkerungsregistern, Immobilienbesitz, Arbeitserlaubnisse sowie das Passieren von Kontrollpunkten.

Seit Beginn der Bodenoffensive im Gazastreifen im Oktober 2023 wurden dem "Guardian" zufolge an Checkpoints routinemäßig Gesichter fotografiert und direkt mit den bestehenden Datenbanken abgeglichen. Ob auch diese neuen Aufnahmen in der Amazon-Cloud landeten, ließ sich laut Recherche nicht abschließend klären.

"Project Nimbus" besiegelte Zusammenarbeit

Die technische Infrastruktur für diesen Datentransfer basiert auf dem 2021 geschlossenen Milliardenvertrag "Project Nimbus". An diesem Großprojekt, das Cloud- und KI-Dienste für israelische Regierungs- und Militärstellen bereitstellt, ist neben Amazon auch Google beteiligt.

Auch interessant

Russland legt Debatte über "Killerroboter" auf Eis

100.000 Dollar! Österreicher ist "Magic"-Weltmeister

Französische Soldaten seit Monaten heimlich in der Ukraine

Brisant sind laut "Guardian" vor allem die vertraglichen Rahmenbedingungen: "Project Nimbus" enthält spezielle Klauseln, die es den US-Tech-Konzernen erheblich erschweren, den Zugang zu ihren Diensten einzuschränken oder auszusetzen – selbst dann, wenn die Nutzung gegen die eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen sollte.

Die enge Verflechtung zwischen dem israelischen Militär und großen US-Technologiekonzernen steht bereits seit Längerem in der Kritik. Erst im Jahr 2025 hatte Microsoft dem israelischen Militär den Zugang zu bestimmten Cloud- und KI-Diensten gesperrt. Zuvor hatten Recherchen des "Guardian" aufgedeckt, dass die Technologie für ein umfassendes Massenüberwachungssystem eingesetzt worden war.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mehr als 700 Affenpocken-Fälle in 21 Ländern bekannt

Model verdiente 62 Millionen mit OnlyFans - und geht in Pension

Iran ruft Bevölkerung in Tel Aviv zur Evakuierung auf

Russland legt Debatte über "Killerroboter" auf Eis

Sturm-Star vor dem Absprung

Die ersten fünf Finalisten stehen fest

Israel spähte Palästinenser mittels Amazon aus

Französische Soldaten seit Monaten heimlich in der Ukraine

100.000 Dollar! Österreicher ist "Magic"-Weltmeister

Akte Ruanda: Organhandel, Tyrannei, Völkermord