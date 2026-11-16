Israel spähte Palästinenser mit Amazon aus

Laut einer heute veröffentlichten Recherche der britischen Zeitung "The Guardian" hat das israelische Militär rund 3,5 Millionen Fotos von Palästinenserinnen und Palästinensern auf die Cloud-Plattform von Amazon (AWS) hochgeladen.

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Die hochgeladenen Bilder stammen laut dem Bericht aus umfangreichen Datenbanken einer spezialisierten Einheit der israelischen Armee, die detaillierte Profile über die Bevölkerung im Gazastreifen und im Westjordanland anlegt. Zu den erfassten Informationen gehören.

Erfasst wurden dabei familiäre Verhältnisse, Angaben aus Bevölkerungsregistern, Immobilienbesitz, Arbeitserlaubnisse sowie das Passieren von Kontrollpunkten.

Seit Beginn der Bodenoffensive im Gazastreifen im Oktober 2023 wurden dem "Guardian" zufolge an Checkpoints routinemäßig Gesichter fotografiert und direkt mit den bestehenden Datenbanken abgeglichen. Ob auch diese neuen Aufnahmen in der Amazon-Cloud landeten, ließ sich laut Recherche nicht abschließend klären.

"Project Nimbus" besiegelte Zusammenarbeit

Die technische Infrastruktur für diesen Datentransfer basiert auf dem 2021 geschlossenen Milliardenvertrag "Project Nimbus". An diesem Großprojekt, das Cloud- und KI-Dienste für israelische Regierungs- und Militärstellen bereitstellt, ist neben Amazon auch Google beteiligt.

Brisant sind laut "Guardian" vor allem die vertraglichen Rahmenbedingungen: "Project Nimbus" enthält spezielle Klauseln, die es den US-Tech-Konzernen erheblich erschweren, den Zugang zu ihren Diensten einzuschränken oder auszusetzen – selbst dann, wenn die Nutzung gegen die eigenen allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen sollte.

Die enge Verflechtung zwischen dem israelischen Militär und großen US-Technologiekonzernen steht bereits seit Längerem in der Kritik. Erst im Jahr 2025 hatte Microsoft dem israelischen Militär den Zugang zu bestimmten Cloud- und KI-Diensten gesperrt. Zuvor hatten Recherchen des "Guardian" aufgedeckt, dass die Technologie für ein umfassendes Massenüberwachungssystem eingesetzt worden war.