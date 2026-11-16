100.000 Dollar! Österreicher ist "Magic"-Weltmeister

Der Österreicher Stefan Schütz hat sich am Sonntag bei der Weltmeisterschaft im Kartenspiel Magic: The Gathering in Atlanta den Titel und 100.000 Dollar Preisgeld gesichert.

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Der Österreicher Stefan Schütz krönte sich im US-amerikanischen Atlanta zum Weltmeister des bekannten Kartenspiels Magic: The Gathering. Neben einem Preisgeld von 100.000 Dollar gewann er die begehrte "Black Lotus"-Trophäe sowie die Chance, gemeinsam mit dem Hersteller Wizards of the Coast eine künftige Karte mit seinem eigenen Konterfei zu entwerfen.

Souveräner Weg ins Finale

Bereits nach den Vorrunden startete Schütz als Viertgesetzter in die sonntäglichen Playoffs. Auf dem Weg zum Endspiel bezwang er im Viertelfinale Shuhei Nakamura und setzte sich im Anschluss im Halbfinale gegen James Drake durch. Im Finale traf er auf Eduardo Sajgalik, den er bereits am Vortag im Turnierverlauf geschlagen hatte. Mit einem deutlichen 3:0-Erfolg beendete Schütz das Turnier mit einer makellosen Bilanz von zehn Siegen in allen absolvierten Standard-Partien. Für ihn ist dies nach einem fünften Platz bei der Pro Tour im früheren Verlauf des Jahres der erste große Titel auf diesem Niveau.

Überraschendes Star-Trek-Deck

Ausschlaggebend für den Erfolg war laut dem Fachportal MTGInsider vor allem die Wahl des Spieldecks. Unter den insgesamt 128 Teilnehmern setzten lediglich zwei Spieler auf die gewählte Strategie. Das Deck verzichtet gänzlich auf Kreaturen und basiert stattdessen auf der Verzauberung "Anthropological Mission" aus einem kürzlich veröffentlichten Kartenset. Durch günstige Zaubersprüche kontrollierte Schütz das Spielgeschehen und sicherte sich so den entscheidenden Vorteil im Turnier.