× Baby mit zwei Köpfen geboren

In Indien wurde am 28. März ein Kind mit zwei Köpfen geboren.

Neu-Delhi. "Solche Fälle sind selten und der Zustand der Babys ist vor allem in den ersten Tagen ungewiss. Deshalb haben wir sie unter Beobachtung. Eine Operation ist nicht geplant", sagte Dr. Lahoti, sagte laut "Daily Mail" über die Geburt eines Babys mit zwei Köpfen im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh. Das Kind wurde am 28. März geboren und die Ärzte in einem Krankenhaus in der Stadt Ratlam geben dem Neugeborenen geringe Überlebenschancen, da auch eine Operation zur Trennung der siamesischen Zwillinge nicht möglich zu sein scheint.

Das Baby wurde mit zwei Köpfen, zwei Wirbelsäulen, zwei Herzen und drei Armen geboren.