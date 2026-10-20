Stefan Kraft macht Trennung offiziell

Skisprung-Star Stefan Kraft und sein langjähriger Ausrüster Fischer gehen künftig getrennte Wege.

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Der Salzburger bestätigte das Ende der Zusammenarbeit am Montagabend mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Nach seiner gesamten bisherigen Weltcup-Karriere auf Skiern des oberösterreichischen Unternehmens beginnt für den 33-Jährigen nun ein neues Kapitel.

"Danke Fischer, Teil meiner Reise gewesen zu sein", schrieb Kraft zu einer Bilderserie. Dazu blickte er auf die gemeinsamen Erfolge zurück: "So viele unglaubliche Momente, so viel erreicht und unzählige Träume gefeiert."

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Die Partnerschaft war für den Österreicher von zahlreichen sportlichen Höhepunkten geprägt. Kraft gewann dreimal den Gesamtweltcup, holte drei Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften und sicherte sich einmal Olympiagold. Während seiner gesamten Weltcup-Laufbahn hatte er auf Fischer-Skiern gestanden.

Wechsel zu Marcel Hirschers Marke?

Nach zahlreichen Materialtests im Sommer deutet vieles darauf hin, dass Kraft künftig mit Van Deer an den Start gehen wird. Die Skimarke wurde von Österreichs ehemaligem Ski-Star Marcel Hirscher gegründet. Eine offizielle Bestätigung des Wechsels lag laut dem Bericht zunächst nicht vor.

Bei Van Deer würde Kraft auf einen prominenten Teamkollegen treffen: Daniel Tschofenig springt bereits mit Skiern der Marke. Der Wechsel könnte damit auch innerhalb des österreichischen Skisprungteams für eine neue Materialkonstellation sorgen.

Für Kraft steht nach vielen erfolgreichen Jahren mit Fischer nun eine wichtige Veränderung bevor. Ob sich der vermutete Wechsel auf seine Leistungen auswirkt, wird sich in der kommenden Wintersaison zeigen.