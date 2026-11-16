KHM Wien: Umbau bewilligt, aber Geld fehlt

Im Kunsthistorischen Museum stehen die Zeichen auf Veränderung. Während dringend benötigte Umbauten auf Eis liegen, sollen neue Ausstellungen und Sonderprojekte für frischen Wind sorgen.

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Zwischen "großer nationaler und internationaler Sichtbarkeit, die wir seit Jahren nicht gehabt haben" und "Schwierigkeiten, die ich nicht verschweigen möchte", bewegten sich die Aussagen von Generaldirektor Jonathan Fine am Montag bei der Jahrespressekonferenz des Museumsverbandes des Kunsthistorischen Museums. Die Verschiebung von baulichen Maßnahmen aufgrund der Budgetkonsolidierung des Bundes bereitet Sorgen. Im Ausstellungsprogramm rüstet man sich für das Dürer-Jahr 2028.

2026 habe - etwa mit der Wiederentdeckung der Barockmalerin Michaelina Wautier, die in der internationalen Fachpresse mehrfach für die "Ausstellung des Jahres" gehandelt werde, einer erfolgreichen Ausstellung in Rom oder der "fantastisch" aussehenden Neuhängung der italienischen Gemälde - einen weiteren Reputationsgewinn gebracht, sagte Fine: "Wir sind wieder zu einer Top-Destination Europas geworden." In den ersten drei Quartalen des Jahres seien zwar die lokalen Besucher um elf Prozent gestiegen, die Besucher insgesamt mit 1,4 Millionen jedoch leicht zurückgegangen, was Fine vor allem auf Sichtbarkeits- und Zugänglichkeitseinschränkungen bei Weltmuseum und Schatzkammer zurückführte. Die Erlöse der ersten neun Monate des Jahres bezifferte er mit 46,59 Mio. Euro.

Positiver Baubescheid, aber kein Geld

Einige Millionen seien zuletzt in die Sicherheit investiert worden, öffentliches Geld brauche es jedoch für den geplanten großen Umbau der Eingangssituation im Haupthaus, für den man die Ausstellungsplanung (inklusive dem Ausweichen von KHM-Ausstellungen in Welt- und Theatermuseum) vergeblich adaptiert habe. Der Bund hat seine Finanzierung on hold gestellt. "Wir sind dabei, eine Finanzierung zu erarbeiten", sagte Fine und verwies darauf, dass der positive Baubescheid kürzlich ergangen sei. Auf einen möglichen Baubeginn wollte er sich jedoch nicht festlegen lassen, betonte aber, bei jeder Gelegenheit weiter für das Projekt, das nicht zuletzt die Barrierefreiheit stark verbessern soll, zu kämpfen. Verschiebungen würden letztlich nur zu Verteuerungen führen.

Der lange gesuchte Sonderausstellungssaal scheint indes in der Neuen Burg gefunden worden zu sein. Die im Weltmuseum kürzlich eröffnete Schau "Tatort Ephesos" nannte Fine einen "Testlauf für einen permanenten Sonderausstellungsraum des KHM-Museumsverbands". Die betreffenden Räume seien jedoch derzeit auf eine Jahreskapazität von 160.000 bis 200.000 Besucher ausgelegt, während man bei einer Bespielung mit publikumsträchtigen Sonderausstellungen wohl mit deutlich mehr rechnen müsse. Auch die klimatechnischen Voraussetzungen im Weltmuseum nannte Fine dringend verbesserungsbedürftig. "Im Sommer können wir dort derzeit eigentlich nur Stein zeigen."

Ambras-Kalamitäten haben "Zeit und Schwung gekostet"

Aber auch die Auseinandersetzungen um die Leitung von Schloss Ambras, wo die mittlerweile ausgeschiedene Leiterin Veronika Sandbichler schwere Vorwürfe über den Umgang mit ihr erhoben hatte, die in weiterer Folge auch von anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Museumsverbandes geteilt wurden, hätten "Zeit und Schwung gekostet", sagte Fine. Die Hearings um die künftige wissenschaftliche Leitung des Standortes seien abgeschlossen, eine Entscheidung stehe aber noch aus, sagte Fine. Das Team rund um den interimistischen Leiter Thomas Kuster arbeite "sehr effektiv" an einem neuen Gesamtkonzept, bei dem das Schloss als Erlebnisort begriffen und damit eine neue Publikumsschicht erschlossen werden soll. Die ab 25. Juni geplante Ausstellung "Ich, Philippine Welser" sei "ein erster großer Schritt in diese Richtung".

Für das umgebaute Palais Lobkowitz, dem Standort des Theatermuseums, hat man ein ähnliches Konzept bereits umgesetzt. Dort eröffnet am 2. Dezember ein begehbares "multimediales Museumserlebnis" namens "Klimt. Die nackte Wahrheit", während der Eroicasaal, in dem 1804 erstmals Beethovens Eroica erklang, am 16. März 2027 kurz vor dem 200. Todestag von Ludwig van Beethoven mit einem "Paukenschlag" (so der neue Theatermuseums-Direktor Rudi Risatti) wiedereröffnet wird: Die Ausstellung "Eroica! Beethoven im Palais Lobkowitz" soll mit einer Klanginstallation "Teile der Eroica auch im Normalbetrieb erfahrbar machen", wie Risatti ausführte. "Das Palais ist ein wunderbarer Standort mit riesigem Potenzial und selber ein Objekt, das viele Geschichten erzählt. Damit wollen wir arbeiten." Ein klassisches Theaterthema wird dann ab 23. September die Schau "Bühnen der Moderne. Theaterkunst um 1900", eine Zeit, die im Spannungsfeld zwischen Historismus und Jugendstil "sehr interessante experimentelle Dinge" hervorgebracht habe.

Reichskrone vorübergehend in der Kunstkammer

"2027 wird ein spannendes Jahr sein", zeigte sich Jonathan Fine überzeugt. Dass es ausstellungstechnisch am 16. Februar in der Kunstkammer mit der Präsentation der Reichskrone beginnt, hat ebenfalls bauliche Gründe: "Die Technik in der Schatzkammer ist am Ende", sagte der Generaldirektor. "Da ist großer Handlungsbedarf. Aber die Finanzierung steht auch dort noch nicht." Während die Reichskrone an ihrem üblichen Standort eine neue Vitrine angepasst bekommt, holt man sie ins Haupthaus und widmet sich in einer Sonderschau neuen Forschungsergebnissen zu ihrer Materialität. "Kaum ein anderes Objekt in Europa weist auf die ganze Geschichte Europas der letzten 1000 Jahre. Es steht für Geschichte, für europäische Identität und für die globalen Dimensionen von Europa."

In der Gemäldegalerie setzt man den Auftakt zu "unserer Dürer-Trilogie", die den 2028 anstehenden 500. Todestag Albrecht Dürers würdigt und den Künstler zeigt, "wie er nie zuvor beleuchtet und präsentiert wurde". Auf "Dürer: Der Traum des Künstlers" (12. Oktober 2027 bis 9. Jänner 2028) folgen "Dürer: Der Reiz des Geldes" (4. April bis 23. Juli 2028) und "Dürer: Die Kunst des Malens" (29. Juni 2028 bis 14. Jänner 2029). Diese Ausstellungen sollen mit zeitgenössischen Interventionen begleitet werden, und auch die erste Schau des neuen Jahres in der Gemäldegalerie ist einem Zeitgenossen gewidmet. Ab 4. Mai sind unter dem Titel "Letzte Eindrücke" 25 Werke des 1987 geborenen finnischen Künstlers Toni R. Toivonen zu sehen. "Er ist ein Künstler, der Objekte macht wie nie zuvor. Er lässt Tiere auf Messingplatten verwesen. Das was dabei in die Platten eingeritzt wird, präsentiert er als Kunstwerke - sehr harmonisch und beeindruckend", zeigte sich Fine beeindruckt: "Die Idee des Todes wird Thema dieser Ausstellung sein."

Auf Zeitgenössisches, etwa mit der mongolischen Künstlerin Nomin Bold im Theseustempel (ab 15. April), setzt auch Claudia Banz, die Direktorin des Weltmuseum Wien. Mit einem weiteren Strang beschäftige man sich mit der Geschichte der eigenen Sammlung, sagte sie, und verwies etwa auf Daniel Kehlmanns aktuellen "Afrika"-Roman und das Symposium "Haunting the Collection" im April 2027. Auch in der Schau "Jacquin. Jenseits der Botanik" ab 8. Juni werde dieser Aspekt kritisch beleuchtet. Gleichzeitig solle die Sammlung "als Ausgangspunkt für Fragen, die uns heute beschäftigen", dienen. Mit "Stoffgeschichten. Wie Materialien die Welt bewegen" (ab 29. Juni) positioniere man sich weiter als "Ort für globales und regeneratives Design".

Neue Stelle für Verbesserung der strukturellen Kommunikation

Kritik an der Unübersichtlichkeit und geringen Publikumsträchtigkeit der Weltmuseums-Ausstellungen wiesen Banz und Fine unisono zurück. "Die Ausstellungen, die wir zeigen, sind absolut state of the art", zeigte sich Banz überzeugt. Auch neue Blicke der Kuratoren auf die Sammlung finde sie "absolut zukunftsweisend". Wie die zum Verständnis nötigen Informationen bereitgestellt werden könnten, werde allerdings überdacht. Und auch große kulturhistorische Ausstellungen (die für Sommer 2026 geplante und potenziell breitenwirksame Schau "K-Toons" über Korea als popkulturelle Großmacht musste abgesagt werden) seien für eine Zukunft nach der klimatechnischen Verbesserung des Hauses angedacht, versicherte Fine.

Nicht nur das räumliche Klima soll verbessert werden. Kritik einer vom KHM-Kuratorium im Zuge der Ambras-Kalamitäten in Auftrag gegebenen externen Untersuchung an der Kommunikation im Haus habe er "sehr ernst genommen", sagte Fine auf APA-Nachfrage. Gemeinsam mit seinem kaufmännischen Geschäftsführer Paul Frey habe er eine Stelle für Verbesserung der strukturellen Kommunikation im KHM-Museumsverband geschaffen und auch eine externe Agentur mit Maßnahmen beauftragt. 2027 wird also auch innerbetrieblich ein spannendes Jahr. (APA)