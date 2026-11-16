Anti-Fiaker-Demo nach Schock in Wiener City

Nach zwei Unfällen innerhalb eines Tages wächst der Widerstand gegen die Fiaker in der Bundeshauptstadt. Mehr als 200 Personen versammelten sich am Stephansplatz, um gemeinsam ein Ende der Kutschenfahrten zu fordern.

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Die Debatte rund um Pferdekutschen in der Wiener Innenstadt nimmt weiter Fahrt auf. Am vergangenen Samstag wurde der Stephansplatz zum Schauplatz einer Protestaktion gegen die hiesigen Fiaker. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) startete einen Aufruf zur Mahnwache, dem mehr als 200 Menschen folgten. Dabei machten sie deutlich, dass der Betrieb in der City nicht mehr zeitgemäß sei und verwiesen auf erhebliche Risiken für Mensch und Tier.

"Seit 2016 stehe ich regelmäßig am Stephansplatz, um auf das Leid der Fiakerpferde in der Wiener Innenstadt aufmerksam zu machen. Die Empörung und Anteilnahme seit den zwei tragischen Unfällen am Mittwoch erreicht jetzt aber eine völlig neue Dimension. 200 Menschen, die mit nur zwei Tagen Vorlaufzeit für ein Ende der Fiaker auf die Straße gehen, das gab es seit dem Beginn der Fiaker-Diskussion noch nie! Über 90.000 Personen haben bereits die Petition des VGT unterschrieben", betont VGT-Vize-Obperson Georg Prinz.

Zwei Unfälle an nur einem Tag

Auslöser für den Protest waren zwei Unfälle am 11. November. Zuerst wurde bei einem Unfall in der Operngasse ein Pferd verletzt. Nur wenig später geriet eine unbeaufsichtigte Kutsche in der Rotenturmstraße außer Kontrolle. Zwei Pferde galoppierten aus bisher unbekannten Gründen plötzlich los und krachten nach rund 150 Metern gegen einen Brunnen. Auch hier wurden beide Tiere verletzt. Augenzeugin und Ersthelferin Sarah H. schilderte ihre Eindrücke: "Das erste Pferd, das ich aus der Kutsche gebunden habe, hat aus den Nüstern und aus dem Maul geblutet, das zweite hatte Verletzungen im Kopfbereich und an den Beinen. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß."

Während die Tierschützer ein rasches Handeln verlangen, verweisen die zuständigen Stellen auf die laufenden Untersuchungen. "Es ist für mich absolut unverständlich, dass die Stadt Wien jetzt weiter auf eine Studie verweist, bei der es um ein völlig anderes Thema geht. Herr Stadtrat Czernohorszky, wir müssen jetzt handeln und dürfen nicht weiter abwarten. Die Stadt Wien ist kein sicherer Ort für Pferde. Wir brauchen ein Ende des Fiakerbetriebs in der Wiener Innenstadt zum Schutz der Pferde und der Menschen", so Prinz abschließend. Aus gegebenem Anlass werden die Grünen am 19. November im Wiener Landtag einen Antrag auf einen Plan für einen Fiaker-Ausstieg in der Bundeshauptstadt einbringen.