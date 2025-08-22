Evers legt mit ÖSV-Team los: "In Österreich ist die Abfahrt das Wichtigste im Sport"

Vor dem Abflug zum Abfahrts-Speedcamp nach Chile nahm sich der neue ÖSV-Abfahrtschef Andreas Evers noch Zeit für das große Sommer-Interview mit oe24.

Mit dem Mountainbike kommt Evers zum Treffpunkt im Café Bachstubn in Flachau. In der nahen Hermann-Maier-Galerie posieren Sommergäste für Selfies mit dem lebensgroßen Herminator-"Pappkameraden". Für ein Foto mit seinem früheren Erfolgsrennläufer ist der Startrainer nicht zu haben. Die beiden sind, so Evers "noch immer gut befreundet", aber als Trainer geht der 57-Jährige längst seinen eigenen Weg.

Nach erfolgreichen Stationen beim US-Skiverband, in der Schweiz, in Deutschland und als Privatcoach von Tina Weirather kehrte der Flachauer im Frühjahr zum ÖSV zurück, wo er unsere Speed-Herren im Olympiawinter zurück in die Erfolgsspur bringen soll. Noch ist der Nachfolger vom zuletzt glücklosen Speedchef Sepp Brunner sommerlich entspannt. Dass er in den Südamerika-Winter muss, stört ihn nicht: "Ein paar Tage Sommer reichen mir vollkommen..." Ab sofort gilt sein Fokus dem Olympia-Winter, der für die Speed-Athleten am 27. November mit der Super-G-Premiere in Copper Mountain (Colorado) startet.

oe24: Weltcup oder Olympia-Gold, was ist wichtiger?

ANDREAS EVERS: Klar, Olympia ist nur alle vier Jahre, da will jeder gewinnen. Aber es ist ,nur' ein Eintagesrennen. Für mich ist sportlich der mit der Kugel der Größte, der Beste.

"Von den Abfahrts-Heroes redet man ewig"

oe24: Nach der vergangenen Saison ohne Kugel und ohne Abfahrtssieg können Sie nur gewinnen ...

EVERS: Was war, zählt jetzt nicht mehr. Ich schau nur nach vorne. Die Mannschaft ist gut, das hat sie im Super-G gezeigt. In der Abfahrt muss mehr kommen. Die Herren-Abfahrt ist schließlich die Königsdisziplin, ich würd sagen, das Wichtigste im österreichischen Sport. Von den Abfahrts-Heroes redet man ewig.

oe24: Haben Sie ein Erfolgsrezept, das Sie Ihren Leuten mitgeben?

EVERS: Eigentlich wär es sehr einfach: Ihr müsst schnell fahren, das Gerät in der schnellstmöglichen Zeit runterbringen. Genau darum geht's.

oe24: Marco Schwarz will nach der Comeback-Saison mit Riesentorlauf und Slalom auch in den Speed-Disziplinen wieder angreifen. Was trauen Sie ihm zu?

EVERS: In dem Umfang von früher wird er's nicht mehr schaffen, weil ihm der Körper doch die Grenzen aufzeigt. Es war unglaublich, dass er in allen Disziplinen vorne mitgefahren ist, dass das in der heutigen Zeit überhaupt noch einer schafft, da war er der Einzige.

oe24: Wird er den Spagat zwischen Slalom und Speed-Disziplinen schaffen?

EVERS: Er spürt am besten, in welchen Disziplinen er vorne mitfahren kann. Dass er als ehemaliger Kugel-Gewinner den Slalom nicht fallen lässt, ist verständlich. Aber mir wär natürlich am liebsten, er konzentriert sich auf die Abfahrt und performt, da war er vor seiner Kreuzbandverletzung unglaublich gut unterwegs. Ich trau ihm zu, dass da wieder anschließt.

oe24: Werden Sie Schwarz speziell unterstützen wie früher Hermann Maier oder Michael Walchhofer?

EVERS: Wenn er das will auf jeden Fall. Das Am-Mann-Arbeiten ist es, was ich am liebsten tue.

oe24: Und wird Raphael Haaser vom RTL-Weltmeister zum Speedsieger?

EVERS: Der Raphi ist mir schon vor zehn, elf Jahren aufgefallen, als er bei FIS-Rennen eingestiegen ist. Für ihn ist der Riesentorlauf weiter wichtig, aber er hat auch in der Abfahrt ein Riesenpotenzial. Spannend, dass er als Vize-Weltmeister (im Super-G, d. Red.) einen Skiwechsel riskiert (von Fischer zu Atomic, d. Red.). Vielleicht kann er da noch mehr rausholen.

oe24: Vincent Kriechmayr deutete an, dass das seine letzte Saison werden könnte. Was glauben Sie?

EVERS: Ich hab noch nicht mit ihm darüber gesprochen. Mich interessiert vorerst nur diese Saison und dass er wieder gewinnt.

"Hauptsache, es gewinnt einer mit dem Adler auf der Brust"

oe24: Warum gibt es heuer eine zweite Speed-Gruppe (die Werner Franz betreut, d. Red.)?

EVERS: Bei 14 Läufern ist das notwendig. Die Franz-Leute sind mir genauso wichtig, Hauptsache, es gewinnt einer mit dem Adler auf der Brust.

oe24: Apropos gewinnen: Denken Sie daran, Ihren Freund Hermann Maier in irgendeiner Funktion ins Boot zu holen?EVERS: Noch sehe ich keinen Bedarf. Lassen Sie mich bitte mal mit meiner Arbeit beginnen.