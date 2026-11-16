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Wegen Grippewelle

Rotes Kreuz warnt: Blutkonserven werden knapp

Phillip Platzer
von
Hand mit Handschuh hält einen Blutbeutel zwischen mehreren Blutkonserven im Labor.
© Getty Images/Image Source
Aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle sind die Lagerstände an Blutkonserven auf ein kritisch niedriges Niveau gesunken.
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Besonders betroffen seien das Burgenland, Niederösterreich, Salzburg, die Steiermark und Wien, teilte das Österreichische Rote Kreuz am Montag per Aussendung mit. Im Osten Österreichs würden weniger als 50 Prozent der gewünschten Blutkonserven auf Lager liegen. Das Rote Kreuz rief daher dringend zum Blutspenden auf.

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"Während die Blutkonserven zur Neige gehen, steigt der Bedarf in den Spitälern in der kalten Jahreszeit", wurde Christof Jungbauer, medizinischer Leiter der Rotkreuz-Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland, zitiert. "Blutkonserven werden nicht nur nach Unfällen und bei Operationen benötigt, sondern auch für die Behandlung von chronischen Krankheiten oder schweren Infektionen, wie sie in der Grippezeit auftreten."

Nach Erkältung eine Woche warten

Nach einem leichten Infekt ohne Fieber solle man mit einer Blutspende etwa sieben Tage warten, gab das Rote Kreuz als Richtwert an. Bei hoch fieberhaften Infekten kann etwa vier Wochen nach Beschwerdefreiheit, beziehungsweise nach der letzten Antibiotikaeinnahme, wieder gespendet werden.

Österreichweit spenden laut der Hilfsorganisation nur 3,5 Prozent der spendenfähigen Menschen Blut. "Besonders junge Menschen sind jetzt gefragt, denn viele langjährige und treue Spenderinnen und Spender erreichen mittlerweile die Altersgrenze für Blutspenden", sagte Jungbauer. Blut spenden dürfen grundsätzlich alle Menschen im Alter von 18 bis 70 Jahren (Erstspenderinnen und -spender bis zum 60. Geburtstag), die gesund sind und gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllen.

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