Nach sechs Jahren endet für Sarah und Thomas Fischer die Zeit auf der Karröster Alm (1.467m) in Tirol. Wegen Unstimmigkeiten rund um den Pachtvertrag ziehen sich die Wirtsleute zurück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Tirol. Überraschendes Aus nach sechs Jahren: Die bisherigen Pächter Sarah und Thomas Fischer ziehen sich mit Ende der Saison 2026 von der Karröster Alm am Fuße des 2.370 Meter hohen Tschirgant im Tiroler Oberinntal zurück. Auf Facebook wandte sich das Paar direkt an seine Gäste: "Es kommt oft anders, als man denkt. Durch Unstimmigkeiten sind wir leider gezwungen, die Alm nicht mehr zu betreiben. Deshalb verabschieden wir uns." Zugleich bedankten sich die beiden bei Gästen, Freunden und Familie für sechs sehr schöne Jahre.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Differenzen mit der Ortspolitik

Hinter dem plötzlichen Abschied stecken heftige Differenzen mit der Ortspolitik, wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet. Der Gemeinderat von Karrösten wollte den auslaufenden Pachtvertrag nicht wie üblich um drei Jahre, sondern nur noch um ein einziges Jahr als Probephase verlängern. Auslöser dafür waren laut Bürgermeister Daniel Raffl vereinzelte Gästebeschwerden über Ruhetage sowie ein angeblich verfrühtes Zusperren der Hütte in den herbstlichen Randzeiten.

Serie ähnlicher Konflikte

Wirt Thomas Fischer lehnte eine Weiterführung unter diesen Bedingungen ab: "Wir hatten das Gefühl, dass wir nicht mehr gewollt sind." Gegen die Vorwürfe wehrte sich der Gastronom entschieden und betonte, dass jeder Gast bewirtet worden sei, wenn das Team oben war – das Schließen in ruhigeren Phasen sei für einen rentablen Betrieb schlicht notwendig gewesen. Damit reiht sich der Fall in eine Serie ähnlicher Konflikte im Alpenraum ein, nachdem zuletzt bereits Pächterwechsel auf der Wettersteinhütte (Leutascher Tal), der Wangalm (Tiroler Wettersteingebirge) und der Falkenhütte (Karwendel) für Aufsehen gesorgt hatten.

Bewirtschaftung bereits neu ausgeschrieben

Die Gemeindegutsagrargemeinschaft Karrösten hat die Bewirtschaftung der auf 1.467 Metern gelegenen Alm für die Jahre 2027 bis 2029 bereits neu ausgeschrieben, wobei die Bewerbungsfrist am 13. November endete. Künftige Pächter übernehmen neben der Gastronomie von Anfang Mai bis Ende Oktober auch die Betreuung und Beaufsichtigung für rund 35 Rinder auf neun Hektar Weidefläche von Juni bis September. Für Bürgermeister Raffl hat die Pflege dieser Weideflächen oberste Priorität, während er die Hüttenbewirtschaftung als Vorteil für die Pächter sieht.