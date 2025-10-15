Holunderbeeren Desserts: 4 kreative Rezepte, die Sie probieren müssen

Die schwarz glänzende Holunderbeere hat desserttechnisch einiges zu bieten, wie das folgende Quartett gekonnt beweist.
Holunder-Sirup
ZUTATEN FÜR 2 FLASCHEN À 400 ML
- 600 g reife Holunderbeeren
- 400 g Zucker
- Saft von 1 kleinen Zitrone
ZUBEREITUNG * LEICHT * 25 MIN
- Die Holunderbeeren waschen, verlesen und grüne Beeren aussortieren. Anschließend in einen Topf geben. Die Holunderbeeren knapp mit Wasser bedecken, aufkochen und zugedeckt ca. 4–5 Minuten kochen lassen. Die Mischung durch ein mit einem Tuch ausgelegtes Sieb gießen, den Saft auffangen und die Beeren gut ausdrücken.
- Den Holundersaft abmessen, mit derselben Menge Zucker aufkochen und ca. 8–10 Minuten offen köcheln lassen. Den passierten Zitronensaft untermischen und den Sirup noch heiß in zwei saubere Flaschen (à 400 ml) füllen. Verschließen, den Sirup abkühlen lassen und dunkel und kühl aufbewahren.
Holunderbeeren-Mousse
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 220 g Holunderbeeren ohne Stiele
- 2 EL Holundersaft
- 80 g Zucker Mark von 1 Vanilleschote
- 4 Blätter Gelatine
- 150 g Topfen Magerstufe
- 100 g Naturjoghurt
- 200 g Schlagobers
- 2 EL zerbröseltes Baiser
- 1 TL getrocknete Rosenblütenblätter
ZUBEREITUNG * LEICHT * 35 MIN + 3 H KÜHLEN
- Die Holunderbeeren verlesen, waschen und tropfnass mit dem Saft und 40 g Zucker in einen Topf geben. Vanillemark hinzufügen und alles 4 Minuten leicht köcheln lassen. Anschließend pürieren und durch ein sehr feines Haarsieb streichen. Das Holundermark abkühlen lassen.
- Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Topfen und Joghurt in einer Schüssel verrühren. Holunderbeermark bis auf 2–3 EL zur Topfen-Joghurt-Mischung geben und mit restlichem Zucker unterrühren, bis dieser sich aufgelöst hat.
- Gelatine ausdrücken und mit übrigem Fruchtmark in einem kleinen Topf leicht anwärmen, bis die Gelatine sich auflöst. Unter kräftigem Rühren in die Topfenmasse einrühren.
- Obers steif schlagen, unterheben und die Masse in vier kleine Einmachgläser (à ca. 200 ml) füllen. Für ca. 3 Stunden kalt stellen. Zum Servieren die Baiserbrösel und Rosenblütenblätter darüberstreuen.
Holunderbeeren-Suppe mit veganen Grießnocken
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
Für die Nocken:
- 220 ml Mandeldrink
- 1 Prise Salz
- 2 EL Zucker
- 40 g Weichweizengrieß
- 1/4 TL Vanilleextrakt
- 1 EL Kokosöl
Für die Suppe:
- 500 g Holunderbeeren und für die Garnitur
- 1 Zimtstange
- 125 g Zucker
- 250 ml Apfelsaft naturbelassen
- 2 TL Speisestärke
- 4 frische Feigen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 30 MIN + 60 MIN KÜHLEN
- Für die Nocken den Mandeldrink mit Salz und Zucker aufkochen. Grieß und Vanilleextrakt zugeben und unter Rühren 2–3 Minuten aufkochen lassen. Gegen Ende das Kokosöl unterrühren, die Masse in eine Schale füllen, auskühlen lassen und kühl stellen.
- Für die Suppe die Holunderbeeren waschen, putzen und mit der Zimtstange in einen Topf geben. Mit 500 ml Wasser, Zucker und Apfelsaft aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Speisestärke mit etwas kaltem Wasser anrühren, in die Suppe einrühren und kurz aufkochen lassen. Dann fein pürieren und durch ein Sieb in eine Schüssel passieren. Abkühlen lassen und ca. 1 Stunde kühl stellen.
- Anschließend die Holunderbeerensuppe nochmals kräftig durchrühren und in tiefen Tellern anrichten. Die Feigen waschen, in Spalten schneiden und dekorativ in die Suppe legen. Aus der Grießmasse mit einem Eisportionierer Kugeln abstechen, in die Suppe setzen und mit frischen Holunderbeeren garniert servieren.
Holunderbeeren-Sorbet
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 500 g Holunderbeeren
- 200 ml Holundersaft
- 180 g Zucker
- Mark von 1 Vanilleschote
ZUBEREITUNG * LEICHT * 20 MIN + 4 H FRIEREN
- Die Holunderbeeren verlesen, waschen und mit dem Saft in einen Topf geben. Zucker und Vanillemark hinzufügen und die Mischung 5–6 Minuten leicht köcheln lassen.
- Die Masse abkühlen lassen, sehr fein pürieren und durch ein feines Sieb in ein flaches Metallgefäß streichen.
- Für ca. 4 Stunden ins Gefrierfach stellen. Dabei alle 20–30 Minuten kräftig umrühren. Zum Servieren nach Belieben mit frischen Holunderbeeren garnieren.
