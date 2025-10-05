Der Traum für Chocoholics: Außergewöhnliche Schoko-Desserts zum Nachbacken

Zartschmelzende Schokolade in verführerisch gute Desserts verpackt - wie soll da eine Naschkatze widerstehen?
Schokoladen-Cannoli mit Ricotta
ZUTATEN FÜR 12 STÜCK
Für den Teig:
- 20 g Butter,
- 150 g Mehl und zum Arbeiten,
- 30 g Zucker,
- 1 1/2 TL Kakaopulver,
- 1/2 TL Zimtpulver,
- 1 Ei, Pflanzenöl zum Frittieren und Arbeiten,
- 1 Eiweiß
Für die Füllung:
- 120 g Zartbitter-Schokolade,
- 600 g fester Ricotta,
- 2 EL Marsala oder Schokoladenlikör,
- 1 1/2 TL Bio-Orangenabrieb,
- 1 EL Kakao Nibs
Zum Servieren:
- 80 g Zartbitter-Schokolade,
- 1-2 EL Staubzucker,
- 1-2 EL dunkle Schokoladenraspel
ZUBEREITUNG *MITTEL *2 H 45 MIN
- Butter in einem kleinen Topf zerlassen. Mehl mit Zucker, Kakaopulver und Zimt kurz miteinander vermengen. Geschmolzene Butter und Ei hinzufügen und alles vermengen. Auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben und 5-10 Minuten kneten, bis ein glatter, elastischer Teig entsteht. In Frischhaltefolie wickeln und ca. 1 Stunde kalt stellen.
- 2. Den Teig in drei Portionen teilen, leicht mit Mehl bestäuben und jeweils 2-3 mm dick ausrollen. In Quadrate (ca. 10 x 10 cm) schneiden, auf ein leicht bemehltes Blech legen und mit einem sauberen Küchentuch abdecken.
- Cannoliformen mit wenig Öl einreiben und dann jeweils ein Teigquadrat um eine Form wickeln. Die überlappende Spitze mit Eiweiß bestreichen und gut andrücken. Mit den restlichen Teigstücken genauso verfahren.
- Pflanzenöl in einem Topf oder einer Fritteuse auf 170 °C erhitzen. Die Cannoli darin portionsweise 2-3 Minuten goldbraun und knusprig ausbacken, dabei gelegentlich wenden. Auf Küchenpapier abtropfen und leicht abkühlen lassen. Vorsichtig von den Formen lösen.
- Für die Füllung die Schokolade hacken und schmelzen. Mit Ricotta, Marsala und Orangenschale vermengen. Die Kakao Nibs unterrühren. Masse in einen Spritzbeutel mit 1 cm großer Tülle füllen und etwa 30 Minuten kühlen, bis sie fest ist.
- Zum Servieren die Schokolade hacken und schmelzen. Beide Enden der Cannolihüllen mit der Ricottamasse füllen, dann auf eine Platte setzen. Mit Staubzucker und Schokoladenraspel bestreuen und mit der flüssigen Schokolade beträufeln.
Schokoladentorte mit Ganache
ZUTATEN FÜR 1 FORM (20 CM)
- 5 Eier,
- 150 g Zucker,
- 1 Prise Salz,
- 100 g Mehl,
- 40 g Kakaopulver,
- 2 EL Speisestärke ,
- 1 TL Backpulver,
- 2 EL abgekühlter Kaffee,
- 2 EL Kaffeelikör,
- 500 g Obers,
- 2 EL Staubzucker,
- 2 Päckchen Sahnesteif,
- 30 g Kakaopulver,
- 150 g Zartbitter-Kuvertüre,
- 80 ml Obers,
- 20 g Butter,
- 2 EL Schokoladenraspel,
- 20 g Baisertupfen
ZUBEREITUNG *MITTEL *2 H 25 MIN
- Den Ofen auf 180 °C Ober-und Unterhitze vorheizen. Den Boden einer hohen Springform (ca. 20 cm) mit Backpapier auslegen.
- Für den Biskuit die Eier trennen. Das Eiweiß steif schlagen, den Zucker nach und nach einrieseln lassen und mit einer Prise Salz weiter zu einem schnittfesten, glänzenden Schnee schlagen.
- Das Mehl mit dem Kakao, der Stärke und dem Backpulver vermengen und mit dem Eigelb abwechselnd und nach und nach unter den Eischnee heben.
- Die Masse in die Springform füllen, glatt streichen und im Ofen 30-35 Minuten backen (Stäbchenprobe). Aus dem Ofen nehmen, leicht abkühlen lassen und aus der Form gestürzt vollständig auskühlen lassen.
- Das Obers mit Staubzucker, Sahnesteif und Kakao steif schlagen. Den Biskuit waagrecht in 3 Böden teilen. Die unteren beiden Böden mit Kaffee und Likör beträufeln. Mit Schoko-Obers bestreichen und zu einer Torte zusammensetzen. Rundherum mit übrigem Obers einstreichen. Mindestens 1 Stunde kalt stellen.
- Für die Ganache die Kuvertüre hacken und in eine Schüssel geben. Das Obers erhitzen, über die Kuvertüre gießen und rühren, bis sich die Kuvertüre gelöst hat. Die Butter unterrühren. Leicht abkühlen lassen. Über die Torte gießen und fest werden lassen. Mit Schokoladenraspel und Baiser garnieren.
Schoko-Haselnuss-Riegel
ZUTATEN FÜR 16 STÜCK
Für die Nussmasse und Cremefüllung:
- 300 g Cashewkerne
- 280 g blanchierte Haselnüsse
- 60 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 35 g Kakao
- 1 TL Vanillemark
- 150 g Buchweizengrütze
- 80 ml Kokosmilch
- 140 g geschmolzenes Kokosöl
- 140 g Nougatcreme
- 120 ml Ahornsirup
- 60 g Kokoscreme
- 1 Msp. Salz
Für die Ganache:
- 175 g Zartbitter-Schokolade (mind. 54% Kakaogehalt)
- 175 g Obers
- 25 g Butter
ZUBEREITUNG *SCHWIERIG *4 H 50 MIN +4 H 30 KÜHLEN
- Cashewkerne in eine Schüssel geben, mit Wasser bedecken und zugedeckt mindestens 4 Stunden einweichen. Anschließend in ein Sieb abgießen, abbrausen und sehr gut abtropfen lassen.
- Ein kleines Backblech (ca. 18 x 28 cm) mit Backpapier auslegen und dabei einen etwa 5 cm hohen Rand mitformen. Die Hälfte der Haselnüsse mit Mandeln, Kakao und 1/2 TL Vanillemark mischen und im Mixer grob zerkleinern. Buchweizen, Kokosmilch und 2-3 TL Kokosöl zugeben und mixen, bis sich die Zutaten verbinden, dann in der Form verteilen. Die Nuss-Mandel-Mischung darauf geben, mit einem Löffel andrücken und anschließend kalt stellen, bis die Cremefüllung hergestellt ist.
- Für die Cremefüllung die Cashewkerne mit übrigem Kokosöl, Nougatcreme, Sirup, Kokoscreme, restlichem Vanillemark und Salz möglichst fein mixen (geht am besten mit einem Foodprozessor). Die Hälfte der Creme auf den vorgekühlten Boden in die Form geben und glattstreichen. 80 g Haselnüsse grob hacken und aufstreuen, dann mit der restlichen Creme bedecken, mit Frischhaltefolie abdecken und mindestens 4 Stunden kalt stellen.
- Für die Ganache die Schokolade hacken und in eine Schüssel geben. Obers aufkochen, über die Schokolade gießen und ca. 2 Minuten stehen lassen, dann mit einem Teigspatel von Hand zu einer homogenen Masse verrühren. Butter in Stücke schneiden und portionsweise unterrühren, anschließend die Masse mit dem Pürierstab homogenisieren.
- Die Ganache lauwarm abkühlen lassen, dabei gelegentlich umrühren, dann als Glasur auf der gekühlten Creme verteilen und das Ganze weitere 30 Minuten kühlen. Zum Servieren restliche Haselnüsse grob hacken, darauf streuen und das Konfekt in 16 Riegel schneiden (ca. 3,5 x 9 cm).
Auf schokoladige Versuchungen!