Besitzer gesucht
Zwei junge Katzen bei Kälte ausgesetzt
Ein Katzenfund beschäftigt derzeit den Tierschutzhof Pfotenhilfe: Zwei schwarze Katzenbabys wurden vergangene Woche in Mattighofen (Bezirk Braunau) abgegeben.
Der Finder hatte die Tiere bereits mehrere Tage in seinem Garten in der Mattigstraße bemerkt. Zunächst vermutete er, dass sie aus der Nachbarschaft stammen. Als sich die beiden schließlich in einen Karton zum Schlafen zurückzogen, schlug er Alarm und brachte sie zur Pfotenhilfe.
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Noch echte Katzenbabys
Die beiden Kater sind noch nicht einmal sechs Monate alt. Das verraten ihre Milchzähne, die sie noch vollständig haben. Aufgrund ihres jungen Alters wurden sie auch noch nicht kastriert. Nun hoffen die Tierschützer auf Hinweise aus der Bevölkerung, um herauszufinden, woher die Tiere stammen und wem sie gehören.
Hohe Strafe droht
Die Pfotenhilfe weist zudem auf die rechtlichen Konsequenzen hin: Wer Tiere aussetzt, muss in Österreich mit bis zu zwei Jahren Haft rechnen. Hinweise zur Herkunft der beiden Kater können über das Kontaktformular auf www.pfotenhilfe.at gemeldet werden. Die Tierschützer hoffen, den Fall rasch aufklären zu können.
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