Hände vom Lenkrad, aber Augen auf die Straße: Mercedes bringt ein neues Assistenzsystem nach Europa. Ab 2027 sollen Autos damit nicht nur auf der Autobahn, sondern auch durch den Stadtverkehr navigieren können.

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Mercedes rüstet bei der Fahrassistenz auf und will damit Tesla Konkurrenz machen. Mit dem neuen System MB Drive Assist Pro sollen Fahrzeuge künftig sogar in der Stadt selbstständig ans Ziel finden. Der Fahrer kann die Hände vom Lenkrad nehmen, muss aber weiterhin aufmerksam bleiben und jederzeit eingreifen können.

Vom Highway bis zur Haustür

Das System kombiniert Kameras, Radar, Ultraschallsensoren und künstliche Intelligenz. Auf der Autobahn übernimmt das Auto unter anderem das Lenken, Beschleunigen, Bremsen und Überholen. Das funktioniert laut Hersteller bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 km/h.

Noch einen Schritt weiter geht der neue Cityassistent: Er soll eine sogenannte Tür-zu-Tür-Navigation ermöglichen. Bei einer Testfahrt durch San Francisco meisterte ein elektrischer Mercedes GLC laut Bericht auch enge Straßen, Ampeln, Hindernisse und unübersichtliche Verkehrssituationen.

Start in Europa 2027

In den USA sollen die neuen Assistenzdienste zum Jahreswechsel per Softwareupdate verfügbar werden. © Getty Images

In den USA sollen die neuen Assistenzdienste zum Jahreswechsel per Softwareupdate verfügbar werden. In China sind sie bereits im Einsatz. Deutschland soll in der ersten Jahreshälfte 2027 folgen, danach ist die schrittweise Einführung in Europa geplant. München und Stuttgart dienen zunächst als Teststädte für den Cityassistenten.

Wie viel die Technik in Europa kosten wird, ist noch offen. Denkbar sind laut Bericht sowohl ein monatliches Abo als auch eine einmalige Zahlung. Wichtig: Trotz der automatisierten Fahrfunktionen bleibt der Fahrer bei diesem Level-2+-System weiterhin für das Fahrzeug verantwortlich. Lesen, Arbeiten oder gar Schlafen am Steuer sind also nicht erlaubt.