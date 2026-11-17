Wien-Favoriten
20-Jähriger prügelt mit Holzstock auf Polizeiautos ein
Wien. Ein 20-jähriger Mann soll in Wien-Favoriten am Montagabend mit einem Holzstock zwei Polizeifahrzeuge und einen weiteren Pkw beschädigt und anschließend Polizisten attackiert haben. Bei seiner Festnahme wurden laut Polizei zwei Beamte verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, so die Exekutive am Dienstag.
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Der Syrer hatte vor der Polizeiinspektion Favoritenstraße mit einem Holzstock auf geparkte Fahrzeuge eingeschlagen. Als Polizisten einschritten, zeigte sich der 20-Jährige zunächst kooperativ. Während der Klärung des Sachverhalts versuchte er jedoch plötzlich, einen Beamten mit der Faust zu schlagen und zu beißen.
Da der Verdächtige sein Verhalten nicht einstellte, mussten die Polizisten Körperkraft anwenden. Der 20-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen.
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