Burak U. wurde von seinem eigenen Bruder mit einem Messer brutal getötet. Über den Tatverdächtigen wurde bereits U-Haft verhängt.

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Nach dem furchtbaren Familiendrama in der kleinen oberösterreichischen Gemeine Perg ist die Trauer in der türkischen Community um das Todesopfer groß.

Burak U. (30) wurde am Sonntagabend in dem Haus, in welchem fast die ganze Familie wohnt, von seinem eigenen Bruder mit einem rund 22 Zentimeter langen Messer angegriffen und getötet. Der Familienvater und ehemalige Hobby-Fußballer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Tatort verblutete. Er erlitt einen Brust- und einen Hals-Stich, welcher auch den Kehlkopf beschädigte.

Seine schwer verletzte Ehefrau konnte mit dem gemeinsamen Baby blutüberströmt in ein Nachbarhaus von Verwandten flüchten. Ein weiterer Bruder hielt den Messer-Stecher bis zum Eintreffen der Polizei fest. Mittlerweile sitzt der Tatverdächtige in U-Haft.

Psychiatrisches Gutachten beantragt

Dieser soll nur wenige Tage vor der Bluttat trotz seiner psychischen Probleme, es dürfte sich um Schizophrenie handeln, vom Neuromed Campus des Kepler Uniklinikums ohne Aufnahme heimgeschickt worden sein. In den letzten Wochen kam es immer wieder zu Streitereien dem Haus im Ortsteil Zeitling, auch soll es zu Polizeieinsätzen gekommen sein.

Laut der zuständigen Staatsanwältin Ulrike Breiteneder wurde bereits ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Zu klären sei nun auch, ob der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig und schon im Vorfeld gefährlich gewesen sei.

Beisetzung des Opfers am Mittwoch

Die Obduktion des Leichnams wurde mittlerweile abgeschlossen. Morgen, Mittwoch, soll am muslimischen Friedhof St. Martin in Linz die Trauerfeier und im Anschluss die Beisetzung stattfinden. Auf der Beileidsbekundung der türkischen Community steht geschrieben: "Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass unser Gemeindemitglied Burak U. verstorben ist. Wir sprechen seiner trauernden Familie und allen Hinterbliebenen unser aufrichtiges Beileid aus."

Spenden für Familie gesammelt

Für die Familie des Opfers und dessen tatverdächtigen Bruders werden derzeit auf Gofundme Spenden gesammelt. "Sein plötzlicher und tragischer Tod hat eine unbeschreibliche Lücke hinterlassen. Für seine Familie ist eine Welt zusammengebrochen. In dieser unglaublich schweren Zeit möchten wir als Freunde, Bekannte und Gemeinschaft zusammenstehen und der Familie zumindest einen Teil ihrer Sorgen nehmen", lauten die Worte auf der Plattform. "Ruhe in Frieden, lieber Burak. Du wirst niemals vergessen." Rund 20.000 Euro sind bereits zusammengekommen