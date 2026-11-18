10.000 Schritte am Tag - müssen es wirklich so viele sein, damit wir unserer Gesundheit etwas Gutes tun? Studien zeigen: Schon deutlich weniger Bewegung kann einen Unterschied machen. Wie viele Schritte sinnvoll sind, hängt dabei auch vom Alter ab.

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Wer kennt es nicht? Am Abend wandert der Blick noch einmal auf die Smartwatch und der Schrittzähler zeigt gerade einmal 6.843 Schritte an. Das Tagesziel von 10.000 ist wieder einmal nicht erreicht. Dabei ist diese Zahl gar keine medizinisch festgelegte Grenze. Im Gegenteil: Die Wissenschaft zeichnet mittlerweile ein deutlich differenzierteres Bild davon, wie viele Schritte wir tatsächlich brauchen.

Woher kommen die 10.000 Schritte überhaupt?

Die berühmte Zahl hat einen überraschend wenig wissenschaftlichen Ursprung. Sie geht auf eine japanische Marketingkampagne aus dem Jahr 1965 zurück. Damals wurde ein Schrittzähler namens "Manpo-kei" beworben, übersetzt bedeutet das ungefähr "10.000-Schritte-Zähler".



Die runde Zahl sollte Menschen dazu motivieren, sich mehr zu bewegen. Eine wissenschaftlich belegte Grenze, ab der Bewegung plötzlich besonders gesund wird, war sie damals allerdings nicht. Trotzdem hat sich das Ziel bis heute gehalten und findet sich auf zahlreichen Fitness-Trackern und in Gesundheits-Apps wieder. Doch was sagt die Forschung tatsächlich?

Wie viele Schritte sind je nach Alter sinnvoll?

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Eine im Fachjournal The Lancet Public Health veröffentlichte Meta-Analyse wertete Daten aus 15 internationalen Studien mit insgesamt 47.471 Erwachsenen aus. Die Forschenden untersuchten, wie die tägliche Schrittzahl mit dem Risiko zusammenhing, im Beobachtungszeitraum zu sterben.



Dabei zeigte sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Altersgruppen:



Unter 60 Jahren: Der Zusammenhang zwischen mehr Schritten und einem geringeren Sterberisiko setzte sich bis ungefähr 8.000 bis 10.000 Schritte täglich fort.



Ab 60 Jahren: Bei älteren Erwachsenen flachte der Zusammenhang bereits bei etwa 6.000 bis 8.000 Schritten pro Tag ab.

Schon 4.400 Schritte können einen Unterschied machen

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Dass es nicht immer 10.000 Schritte sein müssen, zeigt auch eine Studie aus dem Jahr 2019, die im Fachjournal JAMA Internal Medicine veröffentlicht wurde.



Dafür untersuchten Forschende 16.741 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 72 Jahren. Die Teilnehmerinnen trugen eine Woche lang Schrittzähler. Anschließend wurden ihre Gesundheitsdaten über durchschnittlich 4,3 Jahre ausgewertet.



Das Ergebnis: Frauen, die täglich durchschnittlich rund 4.400 Schritte gingen, hatten eine niedrigere Sterblichkeitsrate als jene, die nur etwa 2.700 Schritte schafften. Mit steigender Schrittzahl sank die Rate zunächst weiter. Ab ungefähr 7.500 Schritten pro Tag flachte der Zusammenhang jedoch deutlich ab.

Warum die ersten Schritte besonders wichtig sind

Über alle Untersuchungen hinweg zeichnet sich ein ähnliches Muster ab: Der größte gesundheitliche Unterschied zeigt sich häufig dann, wenn Menschen von sehr wenig Bewegung zu etwas mehr Bewegung kommen.



Wer bisher täglich nur 2.000 Schritte schafft und sich langsam auf 5.000 steigert, kann damit bereits einen wichtigen Schritt in Richtung eines aktiveren Alltags machen.