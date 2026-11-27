E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Du möchtest dir ein neues Premium-Smartphone gönnen? Dann solltest du dir diesen Black Friday-Deal genauer ansehen. Das Samsung Galaxy S26 Ultra mit satten 512 GB Speicher gibt es jetzt bei Amazon im Angebot.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Heute ist Black Friday – und auch Samsung-Fans kommen auf ihre Kosten. Mit dem Galaxy S26 Ultra sicherst du dir ein leistungsstarkes Smartphone, das moderne KI-Funktionen, eine beeindruckende Kamera und ein elegantes Design vereint.

Samsung Galaxy S26 Ultra: High-End-Technik zum Black Friday

Mit seiner 200-Megapixel-Kamera ist das Smartphone ideal für alle, die gerne fotografieren und besondere Momente detailreich festhalten möchten. Dank 12 GB Arbeitsspeicher und großzügigen 512 GB internem Speicher hast du jede Menge Platz für Fotos, Videos und Apps.

© Samsung

Ein besonderes Highlight ist Galaxy AI, das dich mit intelligenten Funktionen im Alltag unterstützt. Das integrierte Privacy Display sorgt zudem für mehr Privatsphäre bei der Smartphone-Nutzung.

Das Modell in elegantem Schwarz kommt ohne Mobilfunkvertrag und lässt sich flexibel mit deinem bestehenden Tarif nutzen.

Jetzt beim Black Friday-Angebot zugreifen

Wenn du schon länger mit einem neuen Samsung-Smartphone liebäugelst, ist heute eine gute Gelegenheit für ein Upgrade. Amazon kennzeichnet das Angebot bereits als besonders gefragt. Schau deshalb am besten gleich vorbei, solange der Aktionspreis verfügbar ist.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.