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Heute ist Black Friday! Wenn du deiner täglichen Zahnpflege ein Upgrade verpassen möchtest, solltest du dir diese beiden Angebote von Oral-B auf Amazon genauer ansehen.

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Intelligente Reinigungstechnologie, individuelle Putzprogramme und modernes Design: Die elektrischen Zahnbürsten der Oral-B iO-Serie bringen Hightech ins Badezimmer. Besonders spannend sind heute die Angebote für die iO Series 10 und die iO Series 6.

Oral-B iO Series 10: Premium-Zahnpflege zum Angebotspreis

Die Oral-B iO Series 10 gehört zu den Premium-Modellen der Marke. Sie kombiniert sanfte Mikrovibrationen mit einem runden Bürstenkopf und bietet sieben verschiedene Reinigungsprogramme, mit denen du deine Zahnpflege individuell gestalten kannst.

Oral-B iO Series 10 Electric Toothbrush - Black © Oral-B

Das Highlight ist die intelligente iOSense-Ladestation, die dir beim Zähneputzen Feedback in Echtzeit gibt. Eine Andruckkontrolle hilft dir außerdem dabei, nicht zu fest aufzudrücken. Drei Aufsteckbürsten und ein Lade-Reiseetui sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Oral-B iO Series 6: Die attraktive Alternative

Du möchtest moderne Zahnpflegetechnologie, brauchst aber nicht sämtliche Premium-Extras? Dann ist die Oral-B iO Series 6 eine interessante Alternative. Mit fünf Reinigungsprogrammen, einem interaktiven Display und intelligenter Andruckkontrolle bietet sie zahlreiche praktische Funktionen für den Alltag.

Oral-B iO Series 6 Electric Toothbrush - Black © Oral-B

Auch bei diesem Set bekommst du drei Aufsteckbürsten sowie ein praktisches Reiseetui dazu.

Jetzt beim Black Friday sparen

Ob luxuriöse Zahnpflege mit der iO Series 10 oder ein alltagstauglicher Allrounder mit der iO Series 6 – heute lohnt sich ein Blick auf die Oral-B-Angebote bei Amazon besonders. Auch als praktisches Weihnachtsgeschenk machen sich die elektrischen Zahnbürsten hervorragend.

Auch bei diesem Set bekommst du drei Aufsteckbürsten sowie ein praktisches Reiseetui dazu.

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