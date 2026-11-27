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Endlich ist es so weit: Heute, am 27. November 2026, ist Black Friday! Auch Apple-Fans kommen auf ihre Kosten. Von den AirPods Pro 3 bis zur Apple Watch – diese Angebote solltest du dir genauer ansehen.

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Wer schon länger mit neuen Apple-Produkten liebäugelt, sollte heute einen Blick auf Amazon werfen. Gerade bei hochwertiger Technik bietet der Black Friday eine spannende Gelegenheit zum Sparen. Ob für dich selbst oder als Weihnachtsgeschenk: Diese fünf Apple-Produkte sind einen Blick wert.

Apple AirPods Pro 3: Premium-Sound für unterwegs

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Die AirPods Pro 3 überzeugen mit aktiver Geräuschunterdrückung, personalisiertem 3D-Audio und hochwertigem Klang. Besonders spannend ist die integrierte Herzfrequenzmessung, die die kabellosen Kopfhörer auch beim Sport zu einem praktischen Begleiter macht. Dazu kommen eine Hörgerätefunktion und ein Ladecase mit USB-C-Anschluss.

Apple Watch SE 3: Dein smarter Alltagsbegleiter

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Du möchtest deine Fitness im Blick behalten, deinen Schlaf analysieren oder deine Herzfrequenz messen? Die Apple Watch SE 3 mit 40-mm-Aluminiumgehäuse verbindet praktische Gesundheits- und Fitnessfunktionen mit einem zeitlosen Design. Ideal für den Einstieg in die Welt der Apple-Smartwatches.

Apple Pencil USB-C: Kreativität zum Vorteilspreis

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Ob handschriftliche Notizen, Zeichnungen oder digitale Unterschriften – mit dem Apple Pencil holst du noch mehr aus deinem kompatiblen iPad heraus. Pixelgenaue Präzision, Neigungssensitivität und eine geringe Latenz sorgen für ein angenehmes Schreib- und Zeichengefühl.

Apple MacBook Neo: Stylisches Notebook für den Alltag

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Das 13 Zoll große MacBook Neo in der frischen Farbe Citrus punktet mit dem A18 Pro Chip, einem Liquid Retina Display, 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Speicher. Ob Studium, Homeoffice oder private Nutzung – das Notebook ist ein vielseitiger Begleiter für deinen digitalen Alltag und unterstützt Apple Intelligence.

Apple AirPods Max 2: Luxus für die Ohren

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Wenn du hochwertigen Sound und Over-Ear-Kopfhörer bevorzugst, sind die AirPods Max 2 besonders interessant. Aktive Geräuschunterdrückung, adaptives Audio, personalisiertes 3D-Audio und Live-Übersetzung machen die Kopfhörer zu einem spannenden Technik-Highlight. Die Farbvariante Mitternacht sorgt zusätzlich für einen eleganten Look.

Black Friday 2026: Jetzt Apple-Angebote entdecken

Heute ist der große Shopping-Tag des Jahres! Wenn du deine Apple-Ausstattung erweitern oder bereits die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen möchtest, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Angebote. Vergleiche die Preise und sichere dir deinen persönlichen Favoriten, wenn der Preis stimmt.

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